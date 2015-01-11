2021-02-10YEKT14:00:00 | Губерния Более 13 тысяч объектов недвижимости внесено в ЕГРН по итогам проведения комплексных кадастровых работ Источник: из открытых источников









На областном совещании губернатора Алексей Текслера с главами муниципалитетов и членами регионального правительства министр имущества Челябинской области Александр Богашов доложил об итогах проведения комплексных кадастровых работ на территории региона.Комплексные кадастровые работы проводятся с 2019 года путем предоставления субсидий муниципалитетам. С 2020 года работы проводятся, в том числе за счет средств федерального бюджета, в рамках заключенных соглашений между Министерством, Росреестром и муниципальными образованиями.Проведение комплексных кадастровых работ способствует внесению в ЕГРН уникальных характеристик объектов недвижимости, влияющих на формирование бюджета по имущественным налогам и сборам, позволяет урегулировать имущественные споры между правообладателями и повышает инвестиционную привлекательность региона.Всего в прошлом году комплексные кадастровые работы проведены на территории 10 муниципальных образований Челябинской области в отношении 191 кадастрового квартала. Результатом проведенных работ стало внесение в ЕГРН сведений о 13 692 объектах недвижимости, что превысило запланированный соглашением показатель на 317 процентов. Алексей Текслер поручил министерству имущества области и главам усилить работу по проведению кадастровой оценки земли, что позволит расширить налогооблагаемую базу и снять ряд конфликтных вопросов в территориях.В 2021 году проведение комплексных кадастровых работ в отношении 3090 объектов недвижимости, расположенных в границах 55 кадастровых кварталов, с использованием средств федерального бюджета планируется на территории 12 муниципальных образований. Такие работы позволят одновременно уточнить местоположение границ значительного количества объектов недвижимости и исправить реестровые ошибки.По результатам совещания главам муниципальных образований дано поручение осуществлять постоянный контроль за исполнением муниципальных контрактов, а также осуществить окончание комплексных кадастровых работ на территории муниципалитетов не позднее сентября 2021 года. Источник: из открытых источниковНа областном совещании губернатора Алексей Текслера с главами муниципалитетов и членами регионального правительства министр имущества Челябинской области Александр Богашов доложил об итогах проведения комплексных кадастровых работ на территории региона.Комплексные кадастровые работы проводятся с 2019 года путем предоставления субсидий муниципалитетам. С 2020 года работы проводятся, в том числе за счет средств федерального бюджета, в рамках заключенных соглашений между Министерством, Росреестром и муниципальными образованиями.Проведение комплексных кадастровых работ способствует внесению в ЕГРН уникальных характеристик объектов недвижимости, влияющих на формирование бюджета по имущественным налогам и сборам, позволяет урегулировать имущественные споры между правообладателями и повышает инвестиционную привлекательность региона.Всего в прошлом году комплексные кадастровые работы проведены на территории 10 муниципальных образований Челябинской области в отношении 191 кадастрового квартала. Результатом проведенных работ стало внесение в ЕГРН сведений о 13 692 объектах недвижимости, что превысило запланированный соглашением показатель на 317 процентов. Алексей Текслер поручил министерству имущества области и главам усилить работу по проведению кадастровой оценки земли, что позволит расширить налогооблагаемую базу и снять ряд конфликтных вопросов в территориях.В 2021 году проведение комплексных кадастровых работ в отношении 3090 объектов недвижимости, расположенных в границах 55 кадастровых кварталов, с использованием средств федерального бюджета планируется на территории 12 муниципальных образований. Такие работы позволят одновременно уточнить местоположение границ значительного количества объектов недвижимости и исправить реестровые ошибки.По результатам совещания главам муниципальных образований дано поручение осуществлять постоянный контроль за исполнением муниципальных контрактов, а также осуществить окончание комплексных кадастровых работ на территории муниципалитетов не позднее сентября 2021 года. AzAzA 2021-02-10YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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