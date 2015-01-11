2021-02-10YEKT14:00:00 | Губерния Магнитка поделилась достижениями и перспективами в сфере туризма В Магнитогорске проходит рабочий визит заместителя министра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко и представителей Уральской ассоциации туризма. В его рамках на площадке ПАО «ММК» состоялось совещание по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба комбината.В состав делегации, посетившей ММК, также вошли президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и директор департамента развития туристской инфраструктуры АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Марина Обносова. По словам замминистра экономического развития региона Андрея Минченко, производственные достижения Магнитки, безусловно, вызывают интерес у туристов. «Это поистине легендарный город, это город великих достижений, про Магнитогорск знает вся Россия. И в целом очень много людей хотели бы ваш город посетить, посмотреть, что же такого построили металлурги. Тем более, что помимо достижений СССР, у вас есть ничуть не меньшие достижения сегодняшнего дня в части внедрения самых современных металлургических производств, в части социальной среды, в части того, как город преобразился», - отметил Андрей Минченко.На совещании гостей познакомили с развитием промышленного туризма на Магнитогорском металлургическом комбинате. Магнитка по праву считается одним из лидеров в этой сфере. Развитие данного направления на ММК началось еще осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута – два взрослых и два ориентированных на детей. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 14,5 тыс. человек.Позднее были разработаны два новых маршрута, рассчитанных на взрослых и детей старшего возраста. Один из них – «Новые технологии – чистый воздух» предполагает посещение таких современных производственных объектов, как новая аглофабрика №5 и листопрокатный цех №11, которые оснащены новейшими природоохранными сооружениями. Другой маршрут – «ММК своими глазами» – включает обзорную экскурсию по комбинату и посещение уникального производства толстолистового проката.Особое внимание при проведении экскурсий по ММК всегда уделялось безопасности посетителей. Они в обязательном порядке проходят вводный видеоинструктаж по соблюдению правил техники безопасности, им выдается полный комплект спецодежды и спецобуви, а также средств индивидуальной защиты. Кроме того, каждый экскурсант обеспечивается гид-системой (радио), группы сопровождает квалифицированный экскурсовод, а по территории комбината группы перемещаются на автобусе в сопровождении машины службы безопасности движения.После того как все экскурсии на ММК были остановлены из-за пандемии, к 75-летию Победы был подготовлен цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. За цикл этих виртуальных экскурсий ММК был отмечен в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Годом ранее комбинат уже становился лауреатом этой премии. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство. В планах перспективного развития направления промышленного туризма на ММК - проведение экскурсий «Маршрут Победы» уже в традиционном формате, создание маршрута выходного дня «Магнитогорск – вторая столица Южного Урала», организация виртуальных экскурсий в опасные и труднодоступные места ММК, а также организация экскурсий на Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».Важность направления промышленного туризма отметил и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев: «Для развития туризма в целом и в частности в Уральском федеральном округе одним из важнейших направлений является развитие промышленного туризма. Мы все наслышаны об успехах Магнитогорского металлургического комбината в этом направлении. Сейчас это одно из важнейших направлений, поскольку наш округ не имеет таких перспектив, как южные, в отношении пляжного туризма».Еще одной мощной точкой притяжения на туристической карте Магнитки должен стать масштабный многофункциональный парк, создаваемый в Магнитогорске по инициативе и при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Этот парк так и называется – «Притяжение». Проект предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. В числе ключевых объектов строительства нового парка музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая арена и четырхзвездочный отель. Ввод этих объектов запланирован на 2023-2025 годы. Также планируется строительство на осваиваемой территории многопрофильного медицинского центра. Реализация проекта «Притяжение» окажет существенное влияние на жителей и экономику Магнитогорска и является ярким примером социальных инвестиций. Проект повлияет на экономику как за счет разовых инвестиций, так и за счет создания дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта может составить около 25 млрд рублей, будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест. За счет НДФЛ работников, задействованных в проекте, налоговые поступления могут составить около 100 млн рублей в год. Реализация проекта строительства парка «Притяжение», как рассказал руководитель направления по коммерции и маркетингу ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько, откроет качественно новые возможности для образования, отдыха и здорового образа жизни магнитогорцев и гостей города; повысит привлекательность проживания в городе, будет способствовать деловой и туристической активности в городе; придаст индустриальному Магнитогорску статус туристического, образовательного и медицинского центра национального уровня.В ходе совещания участники также обсудили вопросы организации Форума по промышленному туризму, комплексного развития туризма юга Челябинской области, межрегионального развития территорий Южного Урала.По завершении мероприятия его участники смогли самостоятельно оценить особенности промышленного туризма на ММК, объехав экскурсионным маршрутом аглофабрику №5, доменный цех и толстолистовой стан 5000. Приятным бонусом стало посещение сувенирного павильона, в котором каждый желающий может приобрести представленные в широком ассортименте товары и аксессуары с символикой ПАО «ММК» - начиная от ручек и блокнотов, заканчивая футболками, другими предметами одежды и аксессуарами.Сегодня в программе визита гостей знакомство с санаторно-курортной инфраструктурой ПАО «ММК» - санаторием «Юбилейный», горнолыжным центром «Металлург-Магнитогорск» и горнолыжным курортом «Абзаково». AzAzA 2021-02-10YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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