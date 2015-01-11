2021-02-11YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Cостоялось награждение победителей конкурса «Ученик года-2021» 10 февраля в актовом зале управления образования собрались участники конкурса, их группы поддержки, команды педагогов-наставников и родители. Дипломы победителей и подарки ребятам вручили начальник управления образования Любовь Горбунова, представители аппарата Собрания депутатов округа и градообразующего предприятия.

Напомним, что в этом году участниками конкурса стали четыре озерских старшеклассника: Виктор Савчук

(ученик 11 класса школы №21), Анна Гордиенко (ученица 10 класса лицея №23), Дарья Коренькова (ученица 10 класса лицей №23) и Виктория Ерофеева (ученица 10 класса школы №32). Впервые часть конкурса проходила в режиме онлайн. Тем не менее все участники выступили очень достойно, продемонстрировали высокий уровень подготовки. Разрыв по сумме набранных баллов у ребят был небольшой, и по решению жюри все четыре участника были признаны победителями. Абсолютным победителем конкурса стала Анна Гордиенко.

Всех собравшихся поздравила начальник управления образования Любовь Горбунова:

– Я думаю, что конкурс сыграл в вашей жизни важную роль. Поверьте, нам было очень интересно наблюдать за тем, как вы проходите творческие и интеллектуальные испытания, высказываете свою точку зрения по различным вопросам. Я считаю, что в будущем вы будете лидерами, будете твёрдо стоять на ногах. Я уверена, что те уроки, которые вы извлекли в ходе конкурса, пригодятся вам в жизни.

В первую очередь благодарственными письмами управления образования были отмечены директора и педагоги наставники школы №21, лицея №23 и школы №32. Все участники конкурса «Ученик года - 2021» получили дипломы победителей, денежные сертификаты, а также подарки от ФГУП «ПО «Маяк».

От имени коллектива градообразующего предприятия и генерального директора Михаила Похлебаева озерских школьников поздравила начальник отдела подготовки, развития и оценки персонала ФГУП «ПО «Маяк» Наталья Востротина. Любовь Горбунова отметила, что директор градообразующего предприятия внимательно следил за конкурсными испытаниями участников, живо интересовался их успехами.

Кроме того, в первый день конкурса в сети интернет было объявлено голосование на приз зрительских симпатий. В нём приняли участие более четырёх тысяч трёхсот человек. В результате обладателями симпатий зрителей стали два конкурсанта Виктор Савчук и Виктория Ерофеева, они были награждены подарками Собрания депутатов Озерского городского округа. О ходе голосования рассказала представитель аппарата Собрания Наталья Гаёва:

– Ерофеева Виктория понравилась зрителям своей привлекательностью, обаянием, энергетикой, аргументированностью позиции и волей к победе. Виктора Савчука голосующие отметили за артистичность, харизму, обаяние, за умение подать себя.

В завершении мероприятия начальник управления образования пожелала учащимся гордиться своими достижениями, смело смотреть в будущее, строить амбициозные планы и верить, что они обязательно сбудутся.

Абсолютная победительница муниципального этапа конкурса Анна Гордиенко в марте будет представлять Озерский городской округ в Челябинске на региональном этапе. Анна отметила, что уже получила правильный настрой и заряд энергии для нового испытания:

– Я поняла, чего мне не хватило, что необходимо добавить. Конечно, я рассчитываю на поддержку своей школы и Дворца творчества детей и молодёжи, я верю, что у нас всё получится.



























































Информация предоставлена: Напомним, что в этом году участниками конкурса стали четыре озерских старшеклассника(ученик 11 класса школы №21),(ученица 10 класса лицея №23),(ученица 10 класса лицей №23) и(ученица 10 класса школы №32). Впервые часть конкурса проходила в режиме онлайн. Тем не менее все участники выступили очень достойно, продемонстрировали высокий уровень подготовки. Разрыв по сумме набранных баллов у ребят был небольшой, и по решению жюри все четыре участника были признаны победителями. Абсолютным победителем конкурса сталаВсех собравшихся поздравила начальник управления образованияВ первую очередь благодарственными письмами управления образования были отмечены директора и педагоги наставники школы №21, лицея №23 и школы №32. Все участники конкурса «Ученик года - 2021» получили дипломы победителей, денежные сертификаты, а также подарки от ФГУП «ПО «Маяк».От имени коллектива градообразующего предприятия и генерального директораозерских школьников поздравила начальник отдела подготовки, развития и оценки персонала ФГУП «ПО «Маяк»отметила, что директор градообразующего предприятия внимательно следил за конкурсными испытаниями участников, живо интересовался их успехами.Кроме того, в первый день конкурса в сети интернет было объявлено голосование на приз зрительских симпатий. В нём приняли участие более четырёх тысяч трёхсот человек. В результате обладателями симпатий зрителей стали два конкурсанта, они были награждены подарками Собрания депутатов Озерского городского округа. О ходе голосования рассказала представитель аппарата СобранияВ завершении мероприятия начальник управления образования пожелала учащимся гордиться своими достижениями, смело смотреть в будущее, строить амбициозные планы и верить, что они обязательно сбудутся.Абсолютная победительница муниципального этапа конкурсав марте будет представлять Озерский городской округ в Челябинске на региональном этапе. Анна отметила, что уже получила правильный настрой и заряд энергии для нового испытания:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-02-11YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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