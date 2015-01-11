Cостоялось награждение победителей конкурса «Ученик года-2021»

Напомним, что в этом году участниками конкурса стали четыре озерских старшеклассника: Виктор Савчук
(ученик 11 класса школы №21), Анна Гордиенко (ученица 10 класса лицея №23), Дарья Коренькова (ученица 10 класса лицей №23) и Виктория Ерофеева (ученица 10 класса школы №32). Впервые часть конкурса проходила в режиме онлайн. Тем не менее все участники выступили очень достойно, продемонстрировали высокий уровень подготовки. Разрыв по сумме набранных баллов у ребят был небольшой, и по решению жюри все четыре участника были признаны победителями. Абсолютным победителем конкурса стала Анна Гордиенко.
Всех собравшихся поздравила начальник управления образования Любовь Горбунова:
– Я думаю, что конкурс сыграл в вашей жизни важную роль. Поверьте, нам было очень интересно наблюдать за тем, как вы проходите творческие и интеллектуальные испытания, высказываете свою точку зрения по различным вопросам. Я считаю, что в будущем вы будете лидерами, будете твёрдо стоять на ногах. Я уверена, что те уроки, которые вы извлекли в ходе конкурса, пригодятся вам в жизни.
В первую очередь благодарственными письмами управления образования были отмечены директора и педагоги наставники школы №21, лицея №23 и школы №32. Все участники конкурса «Ученик года - 2021» получили дипломы победителей, денежные сертификаты, а также подарки от ФГУП «ПО «Маяк».
От имени коллектива градообразующего предприятия и генерального директора Михаила Похлебаева озерских школьников поздравила начальник отдела подготовки, развития и оценки персонала ФГУП «ПО «Маяк» Наталья Востротина. Любовь Горбунова отметила, что директор градообразующего предприятия внимательно следил за конкурсными испытаниями участников, живо интересовался их успехами.
Кроме того, в первый день конкурса в сети интернет было объявлено голосование на приз зрительских симпатий. В нём приняли участие более четырёх тысяч трёхсот человек. В результате обладателями симпатий зрителей стали два конкурсанта Виктор Савчук и Виктория Ерофеева, они были награждены подарками Собрания депутатов Озерского городского округа. О ходе голосования рассказала представитель аппарата Собрания Наталья Гаёва:
– Ерофеева Виктория понравилась зрителям своей привлекательностью, обаянием, энергетикой, аргументированностью позиции и волей к победе. Виктора Савчука голосующие отметили за артистичность, харизму, обаяние, за умение подать себя.
В завершении мероприятия начальник управления образования пожелала учащимся гордиться своими достижениями, смело смотреть в будущее, строить амбициозные планы и верить, что они обязательно сбудутся.
Абсолютная победительница муниципального этапа конкурса Анна Гордиенко в марте будет представлять Озерский городской округ в Челябинске на региональном этапе. Анна отметила, что уже получила правильный настрой и заряд энергии для нового испытания:
– Я поняла, чего мне не хватило, что необходимо добавить. Конечно, я рассчитываю на поддержку своей школы и Дворца творчества детей и молодёжи, я верю, что у нас всё получится.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа