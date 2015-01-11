2021-02-11YEKT09:00:00 | Губерния Промышленность Челябинской области получит поддержку Минпромторга РФ Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области









Решения о поддержке Минпромторгом РФ Катав-Ивановского приборостроительного завода, проведении в Челябинске выездной стажировки по программе «Федеральная практика», создании нового индустриального парка на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода и локализации производства ООО «Газпром Бурение» на площадках действующего индустриального парка «Станкомаш» стали основными итогами рабочего визита в Москву министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего.«Эта поездка получилась очень насыщенной и результативной. Состоялись встречи сразу с двумя профильными заместителями министра промышленности и торговли РФ - Михаилом Ивановым и Олегом Рязанцевым, благодаря чему удалось решить не только текущие вопросы, но и несколько острых. Так, с Олегом Николаевичем Рязанцевым, мы, в частности, обсудили ситуацию с приборостроительным заводом. Это социально значимое предприятие, от стабильной работы которого во многом зависит благополучие жителей Катав-Ивановска. Поэтому допустить снижения загрузки его производственных мощностей нельзя ни в коем случае», - уверен глава челябинского минпрома.Катав-Ивановский приборостроительный завод - единственный производитель большой линейки магнитных компасов, блоков усилителей систем управления вооружением, приборов для измерения скорости движения судов и другого спецоборудования для кораблей ВМФ. Вызванное пандемией значительное уменьшение объема заказов привело к сбою производственных циклов предприятия и задолженностям по налогам. Старейший, систематически выполняющий госзаказы завод оказался в тяжелом положении.Министр промышленности региона обсудил эту проблему и с зампредседателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Олегом Бочкаревым, который предложил, продолжая загружать предприятие гособоронзаказом, начать диверсификацию производства, постепенно разворачивая его в сторону гражданской отрасли. Так, на 2021-2025 годы планируется заключение договоров на поставку оборудования производства АО «КИПЗ» для предприятий Группы ОСК, крупнейшей судостроительной компании России. Кроме того, завод может войти в состав Санкт-Петербургской Корпорации морского приборостроения, что позволит улучшить его финансово-экономическое состояние.Одной из тем беседы с замминистра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым стало обсуждение возможности локализации производства технологических комплексов наземного оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта (флоты ГРП) ООО «Газпром бурение» на территориях, относящихся к челябинскому индустриальному парку «Станкомаш». Руководство компании сейчас рассматривает несколько площадок для этого проекта, реализовать который намеревается с помощью льготных займов федерального Фонда развития промышленности. Павел Рыжий выразил надежду, что проводимый экспертами аудит наглядно покажет все преимущества предлагаемой Челябинском площадки для размещения производства, и наш регион окажется в приоритете.Министр пригласил Михаила Ивановалично посетить индустриальный парк 27-28 мая, когда в Челябинске пройдет выездная стажировка по программе «Федеральная практика». Она должна была состояться еще в марте 2020 года, но была перенесена из-за сложной эпидемиологической обстановки. И вот теперь представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и институтов развития, госкорпораций и промышленных предприятий, а также экспертного и бизнес-сообщества УрФО все-таки соберутся в Челябинске, чтобы обсудить актуальные вопросы промышленного развития территорий округа и практические аспекты использования доступных инструментов поддержки промышленности и торговли. «Станкомаш» выступает партнером мероприятия. На расположенных на его площадках предприятиях промышленной группы «КОНАР» пройдут экскурсии и тематические сессии.Еще одним важным итогом работы министра в Москве стало закрепление за нашим регионом кураторов от Минпромторга РФ. Они будут помогать промышленным кластерам и индустриальным паркам Челябинской области успешно проходить впервые или подтверждать аккредитацию.Для ежегодного подтверждения соответствия требованиям к промкластерам документы в Минпромторг России подали ЮУПСК «ПЛАНАР», ЮУПК по производству деталей и узлов, ПК «ТРАНСМАШ» и ПК «Специальной экипировки», а ПК по производству трубопроводной арматуры заявился на внесение в реестр промышленных кластеров. Кроме того, в Минпромторг РФ направлена заявка УК ООО «Стальпром» создаваемого индустриального парка «ЛитТехМаш» на внесение в реестр индустриальных парков Челябинской области.В проработке находится вопрос создания индустриального парка на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода, где18-19 февраля 2021 года пройдет совещание создающейся Всероссийской ассоциации производителей электротехнической продукции. Представители отрасли обсудят на нем эту и другие актуальные темы. По приглашению Павла Рыжего участие в мероприятии примет директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Муратов. Источник: Фонд развития промышленности Челябинской областиРешения о поддержке Минпромторгом РФ Катав-Ивановского приборостроительного завода, проведении в Челябинске выездной стажировки по программе «Федеральная практика», создании нового индустриального парка на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода и локализации производства ООО «Газпром Бурение» на площадках действующего индустриального парка «Станкомаш» стали основными итогами рабочего визита в Москву министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего.«Эта поездка получилась очень насыщенной и результативной. Состоялись встречи сразу с двумя профильными заместителями министра промышленности и торговли РФ - Михаилом Ивановым и Олегом Рязанцевым, благодаря чему удалось решить не только текущие вопросы, но и несколько острых. Так, с Олегом Николаевичем Рязанцевым, мы, в частности, обсудили ситуацию с приборостроительным заводом. Это социально значимое предприятие, от стабильной работы которого во многом зависит благополучие жителей Катав-Ивановска. Поэтому допустить снижения загрузки его производственных мощностей нельзя ни в коем случае», - уверен глава челябинского минпрома.Катав-Ивановский приборостроительный завод - единственный производитель большой линейки магнитных компасов, блоков усилителей систем управления вооружением, приборов для измерения скорости движения судов и другого спецоборудования для кораблей ВМФ. Вызванное пандемией значительное уменьшение объема заказов привело к сбою производственных циклов предприятия и задолженностям по налогам. Старейший, систематически выполняющий госзаказы завод оказался в тяжелом положении.Министр промышленности региона обсудил эту проблему и с зампредседателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, который предложил, продолжая загружать предприятие гособоронзаказом, начать диверсификацию производства, постепенно разворачивая его в сторону гражданской отрасли. Так, на 2021-2025 годы планируется заключение договоров на поставку оборудования производства АО «КИПЗ» для предприятий Группы ОСК, крупнейшей судостроительной компании России. Кроме того, завод может войти в состав Санкт-Петербургской Корпорации морского приборостроения, что позволит улучшить его финансово-экономическое состояние.Одной из тем беседы с замминистра промышленности и торговли РФстало обсуждение возможности локализации производства технологических комплексов наземного оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта (флоты ГРП) ООО «Газпром бурение» на территориях, относящихся к челябинскому индустриальному парку «Станкомаш». Руководство компании сейчас рассматривает несколько площадок для этого проекта, реализовать который намеревается с помощью льготных займов федерального Фонда развития промышленности.выразил надежду, что проводимый экспертами аудит наглядно покажет все преимущества предлагаемой Челябинском площадки для размещения производства, и наш регион окажется в приоритете.Министр пригласил Михаила Ивановалично посетить индустриальный парк 27-28 мая, когда в Челябинске пройдет выездная стажировка по программе «Федеральная практика»Она должна была состояться еще в марте 2020 года, но была перенесена из-за сложной эпидемиологической обстановки. И вот теперь представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и институтов развития, госкорпораций и промышленных предприятий, а также экспертного и бизнес-сообщества УрФО все-таки соберутся в Челябинске, чтобы обсудить актуальные вопросы промышленного развития территорий округа и практические аспекты использования доступных инструментов поддержки промышленности и торговли. «Станкомаш» выступает партнером мероприятия. На расположенных на его площадках предприятиях промышленной группы «КОНАР» пройдут экскурсии и тематические сессии.Еще одним важным итогом работы министра в Москве стало закрепление за нашим регионом кураторов от Минпромторга РФ. Они будут помогать промышленным кластерам и индустриальным паркам Челябинской области успешно проходить впервые или подтверждать аккредитацию.Для ежегодного подтверждения соответствия требованиям к промкластерам документы в Минпромторг России подали ЮУПСК «ПЛАНАР», ЮУПК по производству деталей и узлов, ПК «ТРАНСМАШ» и ПК «Специальной экипировки», а ПК по производству трубопроводной арматуры заявился на внесение в реестр промышленных кластеров. Кроме того, в Минпромторг РФ направлена заявка УК ООО «Стальпром» создаваемого индустриального парка «ЛитТехМаш» на внесение в реестр индустриальных парков Челябинской области.В проработке находится вопрос создания индустриального парка на базе Южноуральского арматурно-изоляторного заводагде18-19 февраля 2021 годапройдет совещание создающейся Всероссийской ассоциации производителей электротехнической продукции. Представители отрасли обсудят на нем эту и другие актуальные темы. По приглашению Павла Рыжего участие в мероприятии примет директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ AzAzA 2021-02-11YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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