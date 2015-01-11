2021-02-11YEKT11:00:00 | Губерния Уральский НОЦ позволит удержать таланты за счет усиления экономики регионов Источник: пресс-служба ЮУрГУ









Поддержка и удержание талантов в регионах станет одним из важнейших результатов работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». В этом поможет увеличение числа высокотехнологичных рабочих мест и объема производства инновационной продукции. Об этом заявил первый заместитель проректора УрФУ по науке Владимир Кружаев на круглом столе «Лидерство регионов России в мировой научной повестке». В мероприятии, которое прошло в дистанционном формате, приняли участие представители десяти российских научно-образовательных центров, созданных в последние годы в рамках национального проекта «Наука».«Удержать таланты в регионах станет возможным благодаря мощному социально-экономическому эффекту от реализации программы Уральского НОЦа, рассчитанной до 2024 года, — отметил Владимир Кружаев. — Мы ожидаем, что вклад центра в прирост ВРП регионов составит не менее 15 %, в прирост промышленного производства регионов — порядка 32 %, а в прирост производства инновационной продукции — около 36 %. Также за пять лет участники центра планируют создать более 3800 новых высокотехнологичных рабочих мест, а в центрах компетенций НОЦа в интересах развития регионов будет обучено более 3000 человек. Общий объем разработанных и переданных во внедрение передовых технологий составит свыше 1800».Главными целями УМНОЦ является лидерство России в области создания передовых производственных технологий и новых материалов, обеспечение сбалансированного опережающего развития ведущих индустриальных регионов страны и межрегиональное согласование промышленной и научно-технологической политики.«Работа в этом направлении позволит достойно ответить на вызовы, которые стоят сегодня перед регионами, входящими в НОЦ, — подчеркнул Владимир Кружаев. — Это откроет предприятиям доступ к важнейшим технологиям, уменьшит разрыв в уровне социально-экономического развития отдельных территорий и улучшит состояние экологии центров индустриального развития. НОЦ усилит инновационную активность реального сектора экономики и обеспечит рост инвестиций в технологические проекты».Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). Источник: пресс-служба ЮУрГУПоддержка и удержание талантов в регионах станет одним из важнейших результатов работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». В этом поможет увеличение числа высокотехнологичных рабочих мест и объема производства инновационной продукции. Об этом заявил первый заместитель проректора УрФУ по науке Владимир Кружаев на круглом столе «Лидерство регионов России в мировой научной повестке». В мероприятии, которое прошло в дистанционном формате, приняли участие представители десяти российских научно-образовательных центров, созданных в последние годы в рамках национального проекта «Наука».«Удержать таланты в регионах станет возможным благодаря мощному социально-экономическому эффекту от реализации программы Уральского НОЦа, рассчитанной до 2024 года, — отметил. — Мы ожидаем, что вклад центра в прирост ВРП регионов составит не менее 15 %, в прирост промышленного производства регионов — порядка 32 %, а в прирост производства инновационной продукции — около 36 %. Также за пять лет участники центра планируют создать более 3800 новых высокотехнологичных рабочих мест, а в центрах компетенций НОЦа в интересах развития регионов будет обучено более 3000 человек. Общий объем разработанных и переданных во внедрение передовых технологий составит свыше 1800».Главными целями УМНОЦ является лидерство России в области создания передовых производственных технологий и новых материалов, обеспечение сбалансированного опережающего развития ведущих индустриальных регионов страны и межрегиональное согласование промышленной и научно-технологической политики.«Работа в этом направлении позволит достойно ответить на вызовы, которые стоят сегодня перед регионами, входящими в НОЦ, — подчеркнул. — Это откроет предприятиям доступ к важнейшим технологиям, уменьшит разрыв в уровне социально-экономического развития отдельных территорий и улучшит состояние экологии центров индустриального развития. НОЦ усилит инновационную активность реального сектора экономики и обеспечит рост инвестиций в технологические проекты».Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). AzAzA 2021-02-11YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В ЮУрГУ создан региональный офис управления программой деятельности НОЦ мир ...

Эксперты высоко оценили заявку Уральского НОЦ

Представители Уральского НОЦ подвели итоги 2020 года

Утверждена программа деятельности Уральского НОЦ

ЮУрГУ подписал десять новых соглашений о сотрудничестве с образовательными ... {comments_news}