Уральский НОЦ позволит удержать таланты за счет усиления экономики регионов

Поддержка и удержание талантов в регионах станет одним из важнейших результатов работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». В этом поможет увеличение числа высокотехнологичных рабочих мест и объема производства инновационной продукции. Об этом заявил первый заместитель проректора УрФУ по науке Владимир Кружаев на круглом столе «Лидерство регионов России в мировой научной повестке». В мероприятии, которое прошло в дистанционном формате, приняли участие представители десяти российских научно-образовательных центров, созданных в последние годы в рамках национального проекта «Наука».«Удержать таланты в регионах станет возможным благодаря мощному социально-экономическому эффекту от реализации программы Уральского НОЦа, рассчитанной до 2024 года, — отметил Владимир Кружаев. — Мы ожидаем, что вклад центра в прирост ВРП регионов составит не менее 15 %, в прирост промышленного производства регионов — порядка 32 %, а в прирост производства инновационной продукции — около 36 %. Также за пять лет участники центра планируют создать более 3800 новых высокотехнологичных рабочих мест, а в центрах компетенций НОЦа в интересах развития регионов будет обучено более 3000 человек. Общий объем разработанных и переданных во внедрение передовых технологий составит свыше 1800».Главными целями УМНОЦ является лидерство России в области создания передовых производственных технологий и новых материалов, обеспечение сбалансированного опережающего развития ведущих индустриальных регионов страны и межрегиональное согласование промышленной и научно-технологической политики.«Работа в этом направлении позволит достойно ответить на вызовы, которые стоят сегодня перед регионами, входящими в НОЦ, — подчеркнул Владимир Кружаев. — Это откроет предприятиям доступ к важнейшим технологиям, уменьшит разрыв в уровне социально-экономического развития отдельных территорий и улучшит состояние экологии центров индустриального развития. НОЦ усилит инновационную активность реального сектора экономики и обеспечит рост инвестиций в технологические проекты».Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).