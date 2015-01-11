Группа из Челябинской области отправится в экспедицию на перевал Дятлова

Источник: Министерство культуры Челябинской областиЭкспедиция на Северный Урал стартует 18 февраля. Инициатором выступает Организационный комитет армейских военно-тактических игр «Заря» при поддержке Русского географического общества и военного ведомства.Цель экспедиции двойная – познавательная и патриотическая. Итогом станет трехсерийный фильм. Зритель увидит не только красоты уральской природы, фильм продемонстрирует возможности Российской армии: снаряжение, экипировку, вооружение, военную технику, в частности новейшие образцы, которые еще только проходят испытание.Организаторы надеются привлечь внимание молодежи к военной промышленности и вооруженным силам страны, повысить престиж службы в армии.По словам минкультра региона, в состав экспедиции вошло 16 человек, как военные, так и гражданские, причем последних большинство. Участие в экспедиции на перевал Дятлова и съемках фильма примут участие министр культуры Челябинской области, протоиерей отец, фотографи другие.За восемь дней группе предстоит преодолеть 400 км. Финальной точкой экспедиции станет гора Отортен, которую в свое время пыталась покорить экспедиция Дятлова. 23 февраля участники экспедиции планируют поднять на ее вершине флаг Челябинской области. Домой путешественники вернутся 2 марта.