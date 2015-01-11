Клуб «Наше место» приглашает молодежь с ограничениями здоровья освоить тонкости Soft-skills и трудоустройства

Второй этап чемпионата по гонкам на льду состоится в Карабаше. Мероприятие запланировано на будущую субботу, 13 февраля. Как рассказали организаторы соревнований, они пройдут в нескольких категориях в зависимости от автомобиля: «Леди», «Стандарт», «Тюнинг», «Абсолют» Подробнее
В Челябинске инклюзивный ресурсный центр «Без_границ» и клуб «Наше место» запускают совместный проект. Молодежи с ограниченными возможностями здоровья предлагают получить знания и навыки по двум актуальным направлениям - Soft-skills и трудоустройство, сообщает Молодежный ресурсный центр.Каждый участник сможет сам выбрать образовательный блок, в котором хочет развиваться. В направлении Soft-skills можно будет совершенствовать коммуникативные навыки, учиться работать с большим потоком информации и грамотно распоряжаться временем. Тем, кто выберет направление «Трудоустройство», предлагают пройти путь от составления резюме до умения грамотно себя преподнести на любом виде собеседования. Занятия будут проходить в формате мастер-классов (онлайн и офлайн).К участию приглашаются молодые люди с инвалидностью и молодежь без ограничений здоровья. Зарегистрироваться можно в официальной группе инклюзивного ресурсного центра «Без_границ».«Одна из основных целей, которых я хочу достичь, - это сделать инклюзию нормой для общества. Донести, что инклюзия не равно инвалид, это глубже, серьезнее. Наше общество небольшими шагами движется к этому. Я вижу важность в таких небольших мастер-классах, потому что именно они дают человеку понять, что каждый из нас особенный по-своему и каждый достоин равных возможностей, каждый хочет быть замечен и услышан», – поделилась мнением руководитель инклюзивного ресурсного центра «Без_границ» Дарья Замятина.Проект проводится при поддержке грантового конкурса ФАДМ «Росмолодежь» и гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества.