В Челябинской области 7 муниципалитетов показали нулевой прирост коронавируса

В Челябинской области растет число городов и районов, в которых не фиксируется ни одного нового случая COVID-19, – за минувшие сутки семь муниципалитетов показали нулевой прирост.

В число «чистых» попали Карабаш, Усть-Катав, Катав-Ивановский, Нязепетровский, Троицкий, Уйский и Чесменский районы. Еще в муниципалитетах выявили по одному новому случаю. Это Увельский, Еткульский и Варненский районы, а также Локомотивный городской округ.

Только четыре города показали прирост свыше 10 человек в сутки: Челябинск – 95, Магнитогорск – 32, Копейск – 19 и Миасс – 17. Причем, к примеру, в Троицке зафиксировано всего четыре случая, в Златоусте – семь, Южноуральске и Кыштыме – по три, а Чебаркуле – два.

Напомним, что всего за сутки в Челябинской области выявлено 263 случая заболевания коронавирусом.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-7-munitsipalitetov-pokazali-nulevoy-prirost-koronavirusaitsipalitetov-pokazali-nulevoy-prirost-koronavirusa_134158.html