2021-02-11YEKT17:00:00 | Губерния В Челябинской области повысят качество муниципального управления Источник: Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области









11 февраля 2021 года управлением государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области с участием министерства финансов Челябинской области проведён семинар – совещание по реализации проекта «Оптимизация системы муниципального управления: организационных структур, штатной численности и оплаты труда в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области».«Основной целью проекта является повышение качества муниципального управления», – отметила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальник управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Татьяны Язовских.Для достижения повышения качества муниципального управления поставлены масштабные задачи:



оптимизация функций, структуры и штатной численности органов местного самоуправления;







повышение эффективности расходования бюджетных средств;







повышение эффективности управления кадровым составом, его рациональное использование и внедрение системы мотивации муниципальных служащих к повышению результативности своей профессиональной деятельности;







рост уровня удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления.



В результате реализации проекта на территории Челябинской области: 17 муниципальных образований привели свои структуры в соответствие с типовыми оргструктурами, с детализацией по количеству заместителей главы муниципальных образований, и систематизации структурных подразделений по видам профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; в 16 готовы проекты организационной структуры с учётом рекомендаций; во всех муниципалитетах мероприятия в части анализа инструкций работников муниципальных органов, анализа исполнения функций структурных подразделений и их систематизация по блокам.Был произведён расчёт штатной численности работников органов местного самоуправления для городских округов и муниципальных районов региона с учётом их специфики и таких показателей как численность постоянного населения, количество объектов налогообложения земельным налогом и налогом на имущество физических лиц, среднесписочная численность работников организаций на территории МО (без субъектов малого предпринимательства).О новой методике расчёта нормативов формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих на 2021 год начальник управления межбюджетных отношений министерства финансов Челябинской области Антон Петров: «Наибольшее влияние на размер норматива оказывают два показателя: нормированная штатная численность муниципальных служащих и средняя заработная плата по экономике. Чем выше заработная плата по экономике, тем выше норматив. Таким образом, чтобы норматив увеличился органам местного самоуправления необходимо работать с показателем средней заработной платой по экономике».Также о практике реализации мероприятий проекта поделились опытом глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев с докладом «Основные инструменты оптимизации муниципального управленияна основе процессного подхода» и исполняющий обязанности главы Златоустовского городского округа Александр Митрохин об осуществлении мероприятий по передаче непрофильных и несвойственных функций специализированным учреждениям или на аутсорсинг.Отметим, что следующим этапом реализации проекта станет нормирование численности для внутригородских районов для Челябинска и муниципальных районов без городских и сельских поселений и установление нормативов на оплату их труда по новой методике с 2022 года. Источник: Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области11 февраля 2021 года управлением государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области с участием министерства финансов Челябинской области проведён семинар – совещание по реализации проекта «Оптимизация системы муниципального управления: организационных структур, штатной численности и оплаты труда в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области».«Основной целью проекта является повышение качества муниципального управления», – отметила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальник управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской областиДля достижения повышения качества муниципального управления поставлены масштабные задачи:оптимизация функций, структуры и штатной численности органов местного самоуправления;повышение эффективности расходования бюджетных средств;повышение эффективности управления кадровым составом, его рациональное использование и внедрение системы мотивации муниципальных служащих к повышению результативности своей профессиональной деятельности;рост уровня удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления.В результате реализации проекта на территории Челябинской области: 17 муниципальных образований привели свои структуры в соответствие с типовыми оргструктурами, с детализацией по количеству заместителей главы муниципальных образований, и систематизации структурных подразделений по видам профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; в 16 готовы проекты организационной структуры с учётом рекомендаций; во всех муниципалитетах мероприятия в части анализа инструкций работников муниципальных органов, анализа исполнения функций структурных подразделений и их систематизация по блокам.Был произведён расчёт штатной численности работников органов местного самоуправления для городских округов и муниципальных районов региона с учётом их специфики и таких показателей как численность постоянного населения, количество объектов налогообложения земельным налогом и налогом на имущество физических лиц, среднесписочная численность работников организаций на территории МО (без субъектов малого предпринимательства).О новой методике расчёта нормативов формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих на 2021 год начальник управления межбюджетных отношений министерства финансов Челябинской области: «Наибольшее влияние на размер норматива оказывают два показателя: нормированная штатная численность муниципальных служащих и средняя заработная плата по экономике. Чем выше заработная плата по экономике, тем выше норматив. Таким образом, чтобы норматив увеличился органам местного самоуправления необходимо работать с показателем средней заработной платой по экономике».Также о практике реализации мероприятий проекта поделились опытом глава Каслинского муниципального районас докладом «Основные инструменты оптимизации муниципального управленияна основе процессного подхода» и исполняющий обязанности главы Златоустовского городского округаоб осуществлении мероприятий по передаче непрофильных и несвойственных функций специализированным учреждениям или на аутсорсинг.Отметим, что следующим этапом реализации проекта станет нормирование численности для внутригородских районов для Челябинска и муниципальных районов без городских и сельских поселений и установление нормативов на оплату их труда по новой методике с 2022 года. AzAzA 2021-02-11YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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