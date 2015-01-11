2021-02-12YEKT09:00:00 | Губерния В зеркале переписи: как меняется жизнь и традиции южноуральских башкир Как передаются из поколения в поколение культурные традиции, что делается для сохранения родного языка и почему предстоящая перепись населения важна для проживающих на Южном Урале народов – эти вопросы поднимались на пресс-конференции «Башкиры Нязепетровского района». Участниками встречи в Нязепетровске стали представители Башкирского историко-культурного центра в Челябинской области, районной администрации, Челябинскстата и журналисты.Заместитель главы Нязепетровского района Наталья Акишева, говоря о местных башкирах, отметила, что это люди неравнодушные, с активной гражданской позицией, патриоты. В качестве примера она привела работу Центра башкирской и татарской культуры. На протяжении 30 лет местные общественники активно участвуют в жизни района. Так, праздник национальной кухни, проводимый объединением, стал очень популярным и может считаться одной из визитных карточек города. А съезд башкирского рода Шуран вполне может претендовать на статус межрегионального проекта. На него съезжаются представители этого рода со всей России.Директор регионального Башкирского историко-культурного центра Нурия Иксанова рассказала о республиканских проектах, в которых могут принять участие нязепетровцы. Например, южноуральцы выбирают сейчас самое популярное башкирское слово, идет флешмоб «Мой род» и т.д.Заместитель руководителя Челябинскстата Ирина Немтина представила портрет среднестатистического башкира-южноуральца, полученный по итогам переписи населения 2010 года: 36 лет, многодетный, живущий на земле. Для сравнения: средний возраст жителя Челябинской области на тот момент составлял 39 лет. В тройке самых многочисленных национальностей области башкиры лидировали по числу рожденных детей. Если у русских на 1000 женщин приходилось в среднем 1426 детей, у татар – 1641, у башкир – 1750 детей. Наибольшее количество жителей башкирской национальности проживало в Аргаяшском и Кунашакском районах (65,1% и 49,8% соответственно). В Нязепетровском районе доля башкирского населения составила 7,8%.Представитель Челябинскстата рассказала, почему важно, чтобы каждый житель области принял участие в предстоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения. «В настоящее время не существует других источников, кроме переписи населения, которые бы полно и качественно характеризовали национальный состав как в целом нашей страны, так и ее регионов, - подчеркнула она. - Перепись дает возможность собрать информацию о владении наших сограждан языками, в том числе и родным языком».По данным переписи 2010 года, самые многочисленные национальности в Челябинской области составляли русские (83,8%), татары (5,4%), башкиры (4,8%). При этом более половины башкирского населения области (56%) владело родным языком. Башкирский был родным языком для 72,7% лиц этой национальности, указавших родной язык.Предстоящая перепись покажет, насколько изменился национальный состав и число жителей области, владеющих родным языком. Можно будет узнать, передает ли старшее поколение младшему знание башкирского языка и каково отношение к национальным традициям.По материалам пресс-службы Челябинскстата и Башкирского историко-культурного центра в Челябинской области. AzAzA 2021-02-12YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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