Стартует новый добровольческий проект Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

13 февраля 2021 года в рамках традиционной акции «Добрая суббота» участники конкурса «Большая перемена» поддержат пожилых учителей. Новый добровольческий проект «Учителю с любовью» станет основой для постоянного взаимодействия детей и молодежи с людьми, посвятившими свою жизнь педагогической профессии.В каждой школе есть педагоги, которые уже не преподают предметы, но всегда остаются в памяти своих учеников. Школьники смогут выразить свою благодарность и признательность учителям за труд и заботу. И оказать им посильную помощь – сходить за продуктами или лекарствами, сопроводить на прогулку, провести время вместе. В рамках проекта «Учителю с любовью» школьники на постоянной основе будут оказывать помощь пожилым педагогам.Механика проведения акции:-Школьники узнают в административном подразделении образовательных учреждений имена педагогов, вышедших на пенсию.-Связаться с пожилыми педагогами ученикам помогут классные руководители и учителя, чтобы дети могли оказать адресную помощь тем, кто в ней нуждается.-Дети оказывают адресную помощь пожилым педагогам (помогают купить продукты, сходить за лекарствами в аптеку, сопровождают на прогулке, дарят цветы).-Фото и видео оказанной помощи и благодарности педагогам будут публиковаться в социальных сетях и сообществе «Большой перемены» с хэштегами #УчителюСЛюбовью #БольшаяПеременаКонкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.