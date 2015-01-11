Чем заняться в эти выходные? Ответы в нашей афише!

Диссертация на соискание степени кандидата наук являет собой научно-исследовательскую работу, ориентированную на анализ определенной проблематики в выбранной интеллектуальной сфере. Это уникальный авторский материал, который отличают научная новизна и практическая ценность.

Сначала подумайте и запишите для себя тезисно, какой будет ваша кандидатская. Как начать с нужного положения и включить отдельные части исследования в логические схемы, соблюдая правила структурирования и хронологии. Подробнее