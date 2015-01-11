Чем заняться в эти выходные? Ответы в нашей афише!

Середина февраля 2021-го года. Постепенно снимаются ограничения. Всё чаще нас приглашают учреждения культуры и спорта. Всё больше событий мы можем включить в нашу еженедельную афишу!
Озёрск
глк "Егоза", все выходные
В субботу, 13-го февраля, и в воскресенье, 14-го февраля, для Вас работают:
Учебная трасса и ТЮБИНГ.
С 10:00 до 17:00
+прокат, кафе, инструкторы, ски-сервис
Городской музей, все выходные
ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ «60 ЛЕТ В КОСМОСЕ: ЛЕТОПИСЬ ПОКОРЕНИЯ»
Тел. 2-80-90, 2-37-98
График работы:
Пн.-чт. с 10.00 до 19.00
Пт. с 10.00 до 18.00
Сб. с 10 до 16.00
Вход свободный
бк "Баскервиль", все выходные
Чемпионат города "Пирамида свободная"
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!
13 февраля, суббота
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ДИКИЕ ЛЕБЕДИ" 6-12 лет (большой зал)
13-00 стадион "Труд"
Третья игра регулярного Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой 2020-2021! Наша команда "Маяк-Гранит" встречает с ХК "Звезда"(г.Чебаркуль)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
ПРЕМЬЕРА!
"Ромео и Джульетта" У. Шекспир
Трагический комикс (16+)
14 февраля, воскресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КРОШКА ЕНОТ и ТОТ, КТО СИДИТ В ПРУДУ" 5-7 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Снежная королева" Е.Шварц
Волшебная сказка 6+
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
ПРЕМЬЕРА!
"Ромео и Джульетта" У. Шекспир
Трагический комикс (16+)
Карабаш
13 февраля, суббота
в городе Карабаш при поддержке администрации Карабашского городского округа состоится 2 этап "Чемпионата по гонкам на льду", место проведения: пруд Богородский, ул. 9 января д.10
Челябинск
13 февраля, суббота
В эту субботу во всех регионах страны состоятся Всероссийские массовые старты "Лыжня России-2021".
В Челябинске спортивное мероприятие состоится на стадионе им. Елесиной. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться в районных комитетах по физической культуре и спорту. Также регистрацию можно будет пройти на месте проведения стартов.
Екатеринбург и область
12-00 III этап ралли-спринта Снежный Вихрь 2021, 13 февраля
Трасса АСК Арамиль, г.Арамиль,пролетарская,82б/1
Координаты: 56.713029, 60.835750
Материал подготовила Александра Лебедева