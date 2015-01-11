В Челябинской области вновь похолодает до -19 градусов

В понедельник, 15 февраля, в Челябинской области снова значительно похолодает. Также синоптики прогнозируют ветер, снег и метели. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник в регионе похолодало до −10, −15 градусов.

Днем до −7, −12 градусов, в горах и низинах ртутные столбики остановятся на отметке −15 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в отдельных районах метели, гололедица. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-vnov-pokholodaet-do-19-gradusov/