2021-02-15YEKT05:00:00 | Губерния В Челябинской области будет реализован пилотный проект по патриотическому воспитанию школьников Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









В Москве состоялось подписание трехсторонних дорожных карт с пилотными регионами в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева и заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов подписали документы с руководителями органов управления образованием 10 субъектов. Среди них – Челябинская область. Дорожную карту нашего региона представил министр образования и науки Александр Кузнецов.«Министерство просвещения определило развитие воспитания одним из основных приоритетов. Качественное обучение невозможно без того, чтобы воспитывать в детях любовь к Родине, ее истории, достойным людям, на эту историю повлиявших. Поэтому, безусловно, важно, чтобы всей деятельностью по воспитанию в школах занимался специальный человек, продумывая и организовывая интерактивные, интересные для детей форматы мероприятий, учитывая специфику региона и опыт коллег», – отметил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.Дорожные карты по обеспечению внедрения ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательные организации, а также муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2021-2024 годы включают в себя 4 раздела: организационные мероприятия, повышение квалификации специалистов, информационная кампания, а также обеспечение деятельности советников по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями.«Подписание такого документа – это важный шаг на пути к достижению серьезной цели. Реализация такого проекта потребует абсолютной вовлеченности и системной работы каждой из трех сторон, подписавших сегодня дорожную карту. Перед нами стоит сложная задача, которую нам предстоит решить под пристальным вниманием, как сторонников, так и критиков. Но я уверена, что у нас все получится!», – сказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.Напомним, что конкурс по отбору кандидатур на новые должности «Навигаторы детства» был запущен на пресс-конференции в ТАСС 22 января. На сегодняшний день свои заявки подали около 4,5 тысяч человек. Рассказывает министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов: «Заявочная кампания в самом разгаре. И конечно, ситуация все время меняется. Сейчас по официально озвученной информации лидером по количеству регистраций является Нижегородская область, оттуда поступило 1258 заявок, на втором и третьем месте находятся с небольшим отрывом друг от друга Ставропольский край (665 регистраций) и наша Челябинская область (656 заявок)».Заявочная кампания продлится до 14 марта 2021 года. Подать заявку на участие может любой россиянин с опытом педагогической деятельности на сайте навигаторыдетства.рф. После окончания заявочной кампании всех участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного университета РДШ, и те, кто покажут лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап – собеседование. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта 2021 года. Победители займут новые должности в школах 10 пилотных регионов, а также смогут повысить квалификацию в МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиВ Москве состоялось подписание трехсторонних дорожных карт с пилотными регионами в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева и заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов подписали документы с руководителями органов управления образованием 10 субъектов. Среди них – Челябинская область. Дорожную карту нашего региона представил министр образования и науки Александр Кузнецов.«Министерство просвещения определило развитие воспитания одним из основных приоритетов. Качественное обучение невозможно без того, чтобы воспитывать в детях любовь к Родине, ее истории, достойным людям, на эту историю повлиявших. Поэтому, безусловно, важно, чтобы всей деятельностью по воспитанию в школах занимался специальный человек, продумывая и организовывая интерактивные, интересные для детей форматы мероприятий, учитывая специфику региона и опыт коллег», – отметил заместитель Министра просвещения Российской Федерации.Дорожные карты по обеспечению внедрения ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательные организации, а также муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2021-2024 годы включают в себя 4 раздела: организационные мероприятия, повышение квалификации специалистов, информационная кампания, а также обеспечение деятельности советников по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями.«Подписание такого документа – это важный шаг на пути к достижению серьезной цели. Реализация такого проекта потребует абсолютной вовлеченности и системной работы каждой из трех сторон, подписавших сегодня дорожную карту. Перед нами стоит сложная задача, которую нам предстоит решить под пристальным вниманием, как сторонников, так и критиков. Но я уверена, что у нас все получится!», – сказала исполнительный директор Российского движения школьников.Напомним, что конкурс по отбору кандидатур на новые должности «Навигаторы детства» был запущен на пресс-конференции в ТАСС 22 января. На сегодняшний день свои заявки подали около 4,5 тысяч человек. Рассказывает министр образования и науки Челябинской области: «Заявочная кампания в самом разгаре. И конечно, ситуация все время меняется. Сейчас по официально озвученной информации лидером по количеству регистраций является Нижегородская область, оттуда поступило 1258 заявок, на втором и третьем месте находятся с небольшим отрывом друг от друга Ставропольский край (665 регистраций) и наша Челябинская область (656 заявок)».Заявочная кампания продлится до 14 марта 2021 года. Подать заявку на участие может любой россиянин с опытом педагогической деятельности на сайте навигаторыдетства.рф. После окончания заявочной кампании всех участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного университета РДШ, и те, кто покажут лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап – собеседование. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта 2021 года. Победители займут новые должности в школах 10 пилотных регионов, а также смогут повысить квалификацию в МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года. AzAzA 2021-02-15YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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