2021-02-15YEKT07:00:00 | Губерния Более 15 тысяч южноуральцев вышли на старт «Лыжни России» Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В Челябинской области в минувшие выходные прошли одни из самых масштабных и массовых Всероссийских соревнований – «Лыжня России». Мероприятие проводилось в 30 муниципальных образованиях региона, а центральные старты состоялись в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.В этом году спортивно-массовые соревнования прошли в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В них могли принять участие все желающие, вне зависимости от уровня спортивной подготовки.На старт массовых забегов вышли более 15 тысяч южноуральцев в 30 муниципальных образованиях области. В Челябинске собрались около 5 тысяч любителей активного и здорового образа жизни, Златоусте – 3 тысячи, Магнитогорске – 2,5 тысячи человек. В ближайшие выходные к «Лыжне России» присоединятся другие города и районы Челябинской области. Организаторы ожидают около 5 тысяч участников. Таким образом, мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях области, а общее количество участников «Лыжни России-2021» составит около 20 тысяч.«Самые массовые забеги прошли в этих трех городах, но и другие города и районы области поддержали всероссийские массовые соревнования. Даже в небольших поселках, благодаря инициативе местных администраций, участники вышли на старт. Пусть не тысячи человек, но даже несколько сотен человек – это уже здорово», – отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.В Челябинске «Лыжня России»-2021 началась с торжественной церемонии открытия, на которой с приветственным словом к участникам выступила общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер: «Южный Урал – регион, в котором любят зимние виды спорта. Приятно видеть то, что южноуральцы активно поддерживают это мероприятие, приходят на «Лыжню России» с коллегами, друзьями, семьями. Уверена, что вы получите заряд положительных эмоций и хорошего настроения. Желаю вам успешных результатов, крепкого здоровья и отличного настроения!»Заместитель губернатора Вадим Евдокимов вместе с Ириной Текслер вручили золотые знаки отличия ГТО нескольким южноуральцам. Заслуженные награды получили заслуженный работник ФК, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Анатолий Халабов, воспитанницы челябинских спортивных школ по спортивной гимнастике и легкой атлетике Полина Семион, Кира Годок и Екатерина Коновалова.В 11:15 был дан старт первому забегу. Участников было так много, что организаторам пришлось разделять каждый район на два забега. Так, например, произошло с Курчатовским и Калининским. В числе участников забега Центрального района была и Ирина Текслер. Вместе с сыном Мишей она преодолела двухкилометровую дистанцию.Все участники на финише получили фирменные шапочки «Лыжня России», в этот раз в сине-бело-красной расцветке с цифрами «2021».Отметим также, что спортивные забеги в Челябинске состоялись днем ранее, 12 февраля. В них приняли участие около 400 спортсменов. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ Челябинской области в минувшие выходные прошли одни из самых масштабных и массовых Всероссийских соревнований – «Лыжня России». Мероприятие проводилось в 30 муниципальных образованиях региона, а центральные старты состоялись в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.В этом году спортивно-массовые соревнования прошли в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В них могли принять участие все желающие, вне зависимости от уровня спортивной подготовки.На старт массовых забегов вышли более 15 тысяч южноуральцев в 30 муниципальных образованиях области. В Челябинске собрались около 5 тысяч любителей активного и здорового образа жизни, Златоусте – 3 тысячи, Магнитогорске – 2,5 тысячи человек. В ближайшие выходные к «Лыжне России» присоединятся другие города и районы Челябинской области. Организаторы ожидают около 5 тысяч участников. Таким образом, мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях области, а общее количество участников «Лыжни России-2021» составит около 20 тысяч.«Самые массовые забеги прошли в этих трех городах, но и другие города и районы области поддержали всероссийские массовые соревнования. Даже в небольших поселках, благодаря инициативе местных администраций, участники вышли на старт. Пусть не тысячи человек, но даже несколько сотен человек – это уже здорово», – отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской областиВ Челябинске «Лыжня России»-2021 началась с торжественной церемонии открытия, на которой с приветственным словом к участникам выступила общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020»: «Южный Урал – регион, в котором любят зимние виды спорта. Приятно видеть то, что южноуральцы активно поддерживают это мероприятие, приходят на «Лыжню России» с коллегами, друзьями, семьями. Уверена, что вы получите заряд положительных эмоций и хорошего настроения. Желаю вам успешных результатов, крепкого здоровья и отличного настроения!»Заместитель губернаторавместе с Ириной Текслер вручили золотые знаки отличия ГТО нескольким южноуральцам. Заслуженные награды получили заслуженный работник ФК, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России, воспитанницы челябинских спортивных школ по спортивной гимнастике и легкой атлетикеВ 11:15 был дан старт первому забегу. Участников было так много, что организаторам пришлось разделять каждый район на два забега. Так, например, произошло с Курчатовским и Калининским. В числе участников забега Центрального района была и Ирина Текслер. Вместе с сыном Мишей она преодолела двухкилометровую дистанцию.Все участники на финише получили фирменные шапочки «Лыжня России», в этот раз в сине-бело-красной расцветке с цифрами «2021».Отметим также, что спортивные забеги в Челябинске состоялись днем ранее, 12 февраля. В них приняли участие около 400 спортсменов. AzAzA 2021-02-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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