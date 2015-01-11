Челябинскстат начал обучать уполномоченных по вопросам переписи населения

С 11 февраля в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения Челябинскстат приступил к проведению серии двухдневных обучающих семинаров для уполномоченных по вопросам переписи, сообщает пресс-служба ведомства.Семинары организуются в несколько потоков. В течение февраля пройдут подготовку четыре группы уполномоченных, выполняющих работу по организации и проведению переписи населения в муниципалитетах.Полученные знания позволят уполномоченным качественно провести учебу переписчиков и контролеров перед началом переписи, грамотно организовать работу по переписи населения на муниципальном уровне. Поэтому их теоретической и практической подготовке Челябинскстат уделяет особое внимание.В программе обучения - вопросы организации работы переписчиков и контролеров полевого уровня, изучение правил проведения опроса населения, заполнения электронных переписных листов в планшетных компьютерах. Семинары проводятся с применением специальной обучающей программы с использованием планшетов. Отдельный блок учебного курса займут практические занятия по работе с планшетными компьютерами.Цифровые технологии позволят оптимизировать работу переписчиков, обеспечат защиту полученных данных, а также значительно ускорят подведение итогов переписи. Все планшеты укомплектованы нескользящими чехлами, переносными зарядными устройствами. Каждое устройство защищено уникальным персональным кодом и может быть использовано исключительно для переписи населения.Напомним, Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. Такое решение принято с целью не помешать текущему улучшению эпидемиологической ситуации в стране и гарантировать безопасность всех участников.Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.