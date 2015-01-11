Начинающих веб-дизайнеров приглашают на марафон «Люстра»

Источник: Молодежный ресурсный центрПроект «Медиасреда» 18 и 19 февраля организует онлайн-обучение по созданию оформления в социальных сетях. Уроки будут публиковаться в Telegram-канале, а общение учеников и спикеров пройдет через Zoom. Регистрация открыта до 16 февраля на платформе TimePad, сообщает Молодежный ресурсный центр.Спикеры и наставники научат инструментам работы в графическом редакторе Illustrator, расскажут, как пользоваться горячими клавишами, цветовыми палитрами и шрифтами, а также отрисуют визуал для тестового проекта. Обучение предусматривает выполнение домашних заданий и общение с кураторами.К участию приглашаются студенты, которые не имеют навыков дизайна. Программа марафона подразумевает обучение «с нуля» или владение только базовыми навыками. Частью проекта могут стать копирайтеры, журналисты, пресс-секретари, руководители проектов, которым интересно или профессионально необходимо развить новые компетенции в сфере медиа.Организаторами выступают ГБУ «Молодежный ресурсный центр» и региональный проект «Медиасреда».