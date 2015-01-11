Южноуральцы участвуют в образовательной программе Мастерской управления «Сенеж»

В подмосковном Солнечногорске с 14 по 16 февраля проводится образовательная программа для лучших выпускников Всероссийской форумной кампании. Челябинскую область представляют Никита Ковалев, Артем Зигануров, Николай Елисеев и Яков Чернышев, сообщает Молодежный ресурсный центр.Федеральное агентство по делам молодежи проводило отбор тех ребят, которые проявили себя в летней форумной кампании 2020 года: писали, защищали и участвовали в реализации тех или иных проектов. В результате участниками стали 168 молодых людей.Во время обучения активистам предстоит решить узкопрофильные задачи, ориентированные на развитие регионов в рамках следующих направлений: государственное и муниципальное управление, экономика, молодежная политика; наука, экология и медицина; промышленность, цифровизация и IT; спорт, туризм и урбанистика.Мастерская управления «Сенеж» — это образовательный центр, где проводятся обучающие программы и мероприятия для лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров и молодых профессионалов.Организаторами мероприятия выступают Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.