2021-02-15YEKT11:00:00 | Губерния Исторический музей Южного Урала готовит уникальный проект «Третья печать» Источник: Государственный исторический музей Южного Урала









Государственный исторический музей Южного Урала готовится представить новый проект. Он посвящен трагической странице в истории региона — голоду 1921-1922 годов. О том, с какой бедой столкнулись наши предки сто лет назад и как преодолели тяжелое испытание, расскажут фотографии и документы, сообщает пресс-служба.«Давайте вспомним значение слово голод… Ведь сегодня в повседневном обиходе это главным образом медицинское понятие («лечебное голодание», диета и так далее). Да, мы помним, как пугали нас массовым голодом в девяностые и даже прошлой весной, но обошлось. А ведь до середины прошлого века неурожай случался чуть ли не ежегодно, в хронику попадали только крупные бедствия. Даже название появилось – Царь-голод, - рассказывает заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев. - Среди подобных трагедий голод 1921 – 1922 годов выделяется и охватом территории - Поволжье, Урал, Сибирь, и количеством жертв, и тяжестью преодоления. Обо всем этом расскажет выставка «Третья печать». Название возвращает нас к Откровению Иоанна Богослова в последней книге Нового Завета, к четырем всадникам Апокалипсиса. Они все появятся перед нами в разделах выставки, но главный - Голод - встречает нас на входе: «И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».Материал, представленный на выставке, охватит Первую мировую и Гражданскую войны, революционные потрясения, эпоху военного коммунизма и раннего НЭПа. Далее — кульминация трагедии, «картины» голода с ограничением доступа по возрасту - 14 +. А самый большой раздел экспозиции — о выходе из кризиса, о помощи друг другу и проявлении лучших человеческих качеств, о найденных решениях и вложенных в их реализацию силах.Для выставки будут использованы материалы уникального альбома «История голода на Южном Урале», хранящегося в музее. При подготовке проекта использовались публикации известных южноуральских историков и краеведов Владимира Боже, Игоря Непеина, Игоря Нарского, Владимира Кобзова, а также документы, содержащиеся в различных сборниках, в том числе «Челябинская губерния в 1919 – 1923 гг.: абрис истории».Коллектив участников проекта хочет не просто напомнить о страшном бедствии, обрушившемся на наш регион 100 лет назад, но переосмыслить прошлое и показать, что любые беды можно преодолеть.Выставка в Государственном историческом музее Южного Урала пройдет в марте – апреле 2021 года. Источник: Государственный исторический музей Южного УралаГосударственный исторический музей Южного Урала готовится представить новый проект. Он посвящен трагической странице в истории региона — голоду 1921-1922 годов. О том, с какой бедой столкнулись наши предки сто лет назад и как преодолели тяжелое испытание, расскажут фотографии и документы, сообщает пресс-служба.«Давайте вспомним значение слово голод… Ведь сегодня в повседневном обиходе это главным образом медицинское понятие («лечебное голодание», диета и так далее). Да, мы помним, как пугали нас массовым голодом в девяностые и даже прошлой весной, но обошлось. А ведь до середины прошлого века неурожай случался чуть ли не ежегодно, в хронику попадали только крупные бедствия. Даже название появилось – Царь-голод, - рассказывает заместитель директора музея по научно-исследовательской работе. - Среди подобных трагедий голод 1921 – 1922 годов выделяется и охватом территории - Поволжье, Урал, Сибирь, и количеством жертв, и тяжестью преодоления. Обо всем этом расскажет выставка «Третья печать». Название возвращает нас к Откровению Иоанна Богослова в последней книге Нового Завета, к четырем всадникам Апокалипсиса. Они все появятся перед нами в разделах выставки, но главный - Голод - встречает нас на входе:.Материал, представленный на выставке, охватит Первую мировую и Гражданскую войны, революционные потрясения, эпоху военного коммунизма и раннего НЭПа. Далее — кульминация трагедии, «картины» голода с ограничением доступа по возрасту - 14 +. А самый большой раздел экспозиции — о выходе из кризиса, о помощи друг другу и проявлении лучших человеческих качеств, о найденных решениях и вложенных в их реализацию силах.Для выставки будут использованы материалы уникального альбома «История голода на Южном Урале», хранящегося в музее. При подготовке проекта использовались публикации известных южноуральских историков и краеведов, а также документы, содержащиеся в различных сборниках, в том числе «Челябинская губерния в 1919 – 1923 гг.: абрис истории».Коллектив участников проекта хочет не просто напомнить о страшном бедствии, обрушившемся на наш регион 100 лет назад, но переосмыслить прошлое и показать, что любые беды можно преодолеть.Выставка в Государственном историческом музее Южного Урала пройдет в марте – апреле 2021 года. AzAzA 2021-02-15YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Исторический музей приглашает челябинцев на выставку «Южный Урал. Лучшие фо ...

Легендарный «ариэлевец» Борис Каплун встретил свое 70-летие в Историческом ...

Исторический музей Южного Урала и региональное управление Росгвардии выпуст ...

Лучшие работы студентов-дизайнеров со всего мира можно увидеть на выставке ...

Личный фотоаппарат Игоря Курчатова покажут в Историческом музее Южного Урал ... {comments_news}