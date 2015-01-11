2021-02-15YEKT13:00:00 | Губерния Областные власти держат на контроле ситуацию с ООО «Метагломерат» в Кусинском районе Источник: Минпром Челябинской области









Развитию ситуации на ООО «Метагломерат», градообразующем предприятии поселка Магнитка, где из-за снижения производственной загрузки большая часть сотрудников осталась без постоянной работы, было посвящено очередное совещание под председательством министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего. Участие в нем приняли представители региональных минпрома и Законодательного Собрания, промышленной группы ЧЭМК («Метагломерат» является его структурным подразделением), руководители областной службы занятости и федерации профсоюзов. В режиме ВКС подключились глава Кусинского района и жители Магнитки.«Задача возвращения занятости в отрасли на прежний уровень для нас крайне важна. Губернатор области Алексей Текслер на недавнем заседании поставил ее как одну из приоритетных. И хотя напрямую занятость работников предприятия ЧЭМК в Кусинском районе не входит в компетенцию Минпрома, мы еще в августе подключились к решению этой проблемы, в том числе, предложив задействовать все доступные формы господдержки, которые есть на федеральном и региональном уровне в рамках наших полномочий. Понимая необходимость обеспечить людей работой, в октябре мы разработали дорожную карту по стабилизации ситуации на «Метагломерате». Органы исполнительной власти отчитываются по ней ежемесячно. Все предусмотренные мероприятия выполняются, карта постоянно актуализируется», - сообщил, открывая совещание, глава областного минпрома.Дорожная карта предусматривает три направления работы. Первый блок - трудоустройство высвобождаемых работников. Совместно с органами местного самоуправления и центра занятости всем желающим были предоставлены рабочие места в радиусе 50 км от посёлка, решён вопрос с транспортировкой. По состоянию на 11.02.2021 г., 47 человек трудоустроены на предприятия холдинга ООО «УСМК», куда входит ЧЭМК; еще 13 получили работу в компаниях группы «ЮжУралЗавод», ООО «ММС», «Магнизит Монтаж Сервис», «Евразия сервис», ООО «ПНК-Урал» и др.Второй блок – корректировка стратегии социально-экономического развития Магнитского городского поселения. Вместе с минэкономразвития и администрацией Кусинского муниципального района прорабатывается вопрос создания новых производств на свободных промплощадках, а с центром «Мой бизнес» - мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе, выдача льготных займов.Третий блок отрабатывается вместе с министерством социальных отношений в рамках нацпроекта «Демография».Это заключение с высвободившимися гражданами соцконтрактов на открытие собственного дела (планируют заключить двое бывших сотрудника «Метагломерата»), на поиск работы(заключён 1 контракт), на иные мероприятия (тяжелая жизненная ситуация) (заключено 8 контрактов). 21 человек намерен пройти в этом году профессиональную переподготовку, девяти высвободившимся сотрудникам предприятия выдано направление на досрочную пенсию.Работа по всем блокам будет продолжаться в соответствии с установленными дорожной картой сроками до полного урегулирования ситуации. Контроль за исполнением мероприятий остается за региональным минпромом.По информации Центра занятости населения Кусинского района, за период с 2020 года по настоящее время к ним обратились 256 высвободившихся работников ООО «Метагломерат». На 11.02.2021 г. на учете состоят 196 человек.Численность работников ООО «Метагломерат» составляет на данный момент 48 человек. Из них 17 - в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; четверо из группы риска 65+ - на больничном; 29 человек трудятся по сменному графику: проводят профилактические работы, следят за оборудованием и содержанием газовой котельной и т.п.«Комбинат, как работодатель, выполнил намеченные мероприятия. Всем сотрудникам было предложено трудоустроиться с повышением зарплаты на предприятия нашей промышленной группы (ЧЭМК, Катав-Ивановский литейный завод, шахта «Рудная»), и 58 человек еще в сентябре прошлого года это предложение приняли. Те, кто выбрал иной источник дохода, написали заявления об увольнении по соглашению сторон с выплатой двух–трех средних зарплат. И 35 человек попали под сокращение также со всеми положенными по трудовому законодательству в таких случаях выплатами. В январе 2021 года к ним добавилось еще 14 человек. Сейчас мы вновь набираем рабочих на «Метагломерат», нам требуется около 100 человек. Со всеми в полном соответствии с трудовым кодексом будут заключены договоры на сезонный режим работы с 1 мая по 30 сентября», - рассказала заместитель гендиректора АО «ЧЭМК» по труду и кадрам Ирина Мерзлякова.По ее словам, в марте-апреле предприятие, как и планировалось, приступит к переработке накопленных ранее оборотных хромосодержаших отходов - шламов. Раньше для обогащения в Магнитку доставлялась хромосодержащая руда из Казахстана, но контракт закончился, объем работ значительно снизился, из-за чего и возникла проблема с сокращением трудового коллектива «Метагломерата». Теперь предприятие будет производить обогащённый концентрат для нужд ЧЭМК самостоятельно.Глава Кусинского района Юрий Лысяков уверен, что социальной напряженности в поселке нет, люди получили ответы на все свои вопросы, ЧЭМК и местная власть делают все возможное для обеспечения их стабильным доходом.Тем не менее, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов предложил руководству ЧЭМК постараться в будущем обеспечить занятость сотрудников в межсезонье, найти возможность на зимний период планово трудоустраивать их на другие подразделения холдинга.Также по итогам совещания решено восстановить практику регулярного проведения в районе ярмарок вакансий, а в апреле, когда будет отработана четкая схема со всеми вариантами трудоустройства, провести встречу представителей региональной законодательной власти, областной федерации профсоюзов и управления по труду и занятости с безработными жителями Магнитки.*** Источник: Минпром Челябинской областиРазвитию ситуации на ООО «Метагломерат», градообразующем предприятии поселка Магнитка, где из-за снижения производственной загрузки большая часть сотрудников осталась без постоянной работы, было посвящено очередное совещание под председательством министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего. Участие в нем приняли представители региональных минпрома и Законодательного Собрания, промышленной группы ЧЭМК («Метагломерат» является его структурным подразделением), руководители областной службы занятости и федерации профсоюзов. В режиме ВКС подключились глава Кусинского района и жители Магнитки.«Задача возвращения занятости в отрасли на прежний уровень для нас крайне важна. Губернатор области Алексей Текслер на недавнем заседании поставил ее как одну из приоритетных. И хотя напрямую занятость работников предприятия ЧЭМК в Кусинском районе не входит в компетенцию Минпрома, мы еще в августе подключились к решению этой проблемы, в том числе, предложив задействовать все доступные формы господдержки, которые есть на федеральном и региональном уровне в рамках наших полномочий. Понимая необходимость обеспечить людей работой, в октябре мы разработали дорожную карту по стабилизации ситуации на «Метагломерате». Органы исполнительной власти отчитываются по ней ежемесячно. Все предусмотренные мероприятия выполняются, карта постоянно актуализируется», - сообщил, открывая совещание, глава областного минпрома.Дорожная карта предусматривает три направления работы. Первый блок - трудоустройство высвобождаемых работников. Совместно с органами местного самоуправления и центра занятости всем желающим были предоставлены рабочие места в радиусе 50 км от посёлка, решён вопрос с транспортировкой. По состоянию на 11.02.2021 г., 47 человек трудоустроены на предприятия холдинга ООО «УСМК», куда входит ЧЭМК; еще 13 получили работу в компаниях группы «ЮжУралЗавод», ООО «ММС», «Магнизит Монтаж Сервис», «Евразия сервис», ООО «ПНК-Урал» и др.Второй блок – корректировка стратегии социально-экономического развития Магнитского городского поселения. Вместе с минэкономразвития и администрацией Кусинского муниципального района прорабатывается вопрос создания новых производств на свободных промплощадках, а с центром «Мой бизнес» - мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе, выдача льготных займов.Третий блок отрабатывается вместе с министерством социальных отношений в рамках нацпроекта «Демография».Это заключение с высвободившимися гражданами соцконтрактов на открытие собственного дела (планируют заключить двое бывших сотрудника «Метагломерата»), на поиск работы(заключён 1 контракт), на иные мероприятия (тяжелая жизненная ситуация) (заключено 8 контрактов). 21 человек намерен пройти в этом году профессиональную переподготовку, девяти высвободившимся сотрудникам предприятия выдано направление на досрочную пенсию.Работа по всем блокам будет продолжаться в соответствии с установленными дорожной картой сроками до полного урегулирования ситуации. Контроль за исполнением мероприятий остается за региональным минпромом.По информации Центра занятости населения Кусинского района, за период с 2020 года по настоящее время к ним обратились 256 высвободившихся работников ООО «Метагломерат». На 11.02.2021 г. на учете состоят 196 человек.Численность работников ООО «Метагломерат» составляет на данный момент 48 человек. Из них 17 - в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; четверо из группы риска 65+ - на больничном; 29 человек трудятся по сменному графику: проводят профилактические работы, следят за оборудованием и содержанием газовой котельной и т.п.«Комбинат, как работодатель, выполнил намеченные мероприятия. Всем сотрудникам было предложено трудоустроиться с повышением зарплаты на предприятия нашей промышленной группы (ЧЭМК, Катав-Ивановский литейный завод, шахта «Рудная»), и 58 человек еще в сентябре прошлого года это предложение приняли. Те, кто выбрал иной источник дохода, написали заявления об увольнении по соглашению сторон с выплатой двух–трех средних зарплат. И 35 человек попали под сокращение также со всеми положенными по трудовому законодательству в таких случаях выплатами. В январе 2021 года к ним добавилось еще 14 человек. Сейчас мы вновь набираем рабочих на «Метагломерат», нам требуется около 100 человек. Со всеми в полном соответствии с трудовым кодексом будут заключены договоры на сезонный режим работы с 1 мая по 30 сентября», - рассказала заместитель гендиректора АО «ЧЭМК» по труду и кадрам Ирина Мерзлякова.По ее словам, в марте-апреле предприятие, как и планировалось, приступит к переработке накопленных ранее оборотных хромосодержаших отходов - шламов. Раньше для обогащения в Магнитку доставлялась хромосодержащая руда из Казахстана, но контракт закончился, объем работ значительно снизился, из-за чего и возникла проблема с сокращением трудового коллектива «Метагломерата». Теперь предприятие будет производить обогащённый концентрат для нужд ЧЭМК самостоятельно.Глава Кусинского района Юрий Лысяков уверен, что социальной напряженности в поселке нет, люди получили ответы на все свои вопросы, ЧЭМК и местная власть делают все возможное для обеспечения их стабильным доходом.Тем не менее, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов предложил руководству ЧЭМК постараться в будущем обеспечить занятость сотрудников в межсезонье, найти возможность на зимний период планово трудоустраивать их на другие подразделения холдинга.Также по итогам совещания решено восстановить практику регулярного проведения в районе ярмарок вакансий, а в апреле, когда будет отработана четкая схема со всеми вариантами трудоустройства, провести встречу представителей региональной законодательной власти, областной федерации профсоюзов и управления по труду и занятости с безработными жителями Магнитки.*** ООО «Метагломерат» (входит в промышленную группу ЧЭМК)специализируется на обогащении хромовых руд, ранее завозимых из Казахстана, а также добываемых АО «ЧЭМК» на территории Приуральского района ЯНАО в посёлке Харп и на шахте в Пермской области. AzAzA 2021-02-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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