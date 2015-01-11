2021-02-15YEKT13:00:00 | Губерния #ПомнимСвоихГероев: «Бессмертный полк» запустил новую акцию ко Дню защитника Отечества Источник: ООД «Бессмертный полк России»









Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» запустило новую акцию ко Дню защитника Отечестве: все желающие могут опубликовать в интернете видеорассказы о своих героях.Ролики с рассказами о героях Великой Отечественной войны уже появились на страницах региональных руководителей и активистов «Бессмертного полка России».«Приглашаем присоединиться к этой инициативе и вместе показать, что память героев, защитивших мир во время Великой Отечественной войны, свято чтится в каждой семье, и мы не позволим осквернить ее», – призвали в пресс-службе Движения.Все желающие могут разместить истории своих героев с хэштегами #ПомнимСвоихГероев и #ЗащитимВетеранов.Так, рассказ о погибшем на войне прадеде Алексее Баталове разместил член регионального штаба «Бессмертного полка» в Челябинской области Сергей Восковщук.«Мы должны с вами не только помнить, но и защищать наших героев – это наш с вами долг», – отметил он в ролике.Истории о южноуральцах, ковавших Победу на фронте и в тылу, уже в течение нескольких лет их потомки размещают на региональных страницах сайта «Бессмертного полка». В этом году координаторы движения предлагают всем дополнить эти рассказы видеороликами, разместив их на своих страницах в социальных сетях. Источник: ООД «Бессмертный полк России»Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» запустило новую акцию ко Дню защитника Отечестве: все желающие могут опубликовать в интернете видеорассказы о своих героях.Ролики с рассказами о героях Великой Отечественной войны уже появились на страницах региональных руководителей и активистов «Бессмертного полка России».«Приглашаем присоединиться к этой инициативе и вместе показать, что память героев, защитивших мир во время Великой Отечественной войны, свято чтится в каждой семье, и мы не позволим осквернить ее», – призвали в пресс-службе Движения.Все желающие могут разместить истории своих героев с хэштегами #ПомнимСвоихГероев и #ЗащитимВетеранов.Так, рассказ о погибшем на войне прадеде Алексее Баталове разместил член регионального штаба «Бессмертного полка» в Челябинской области.«Мы должны с вами не только помнить, но и защищать наших героев – это наш с вами долг», – отметил он в ролике.Истории о южноуральцах, ковавших Победу на фронте и в тылу, уже в течение нескольких лет их потомки размещают на региональных страницах сайта «Бессмертного полка». В этом году координаторы движения предлагают всем дополнить эти рассказы видеороликами, разместив их на своих страницах в социальных сетях. AzAzA 2021-02-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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