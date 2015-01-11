13 февраля озерский фонд помощи животным провёл «День добрых дел»

На страничке в ВК волонтеры фонда пригласили всех желающих принять участие в проведении уборки территории и вольеров для животных из приюта.

Ранее отделом охраны окружающей среды и службой по делам молодежи была организована акция по сбору кормов для животных. В ней приняли участие граждане города, учащиеся лицея № 39 и школы № 34.

По словам специалистов отдела охраны окружающей среды, были собраны сухие корма, крупы, консервы и 30 кг свежего мяса – все, что очень необходимо для друзей наших меньших, которые остались без хозяев. У каждого из них своя судьба, своя история жизни. Именно поддержка неравнодушных граждан позволяет волонтёрам фонда не терять веру в людей.

Также очень результативно прошёл и день добрых дел. В приют приезжали представители лицея № 39, волонтеры из отдела по делам молодежи администрации округа, КРИМ «Вепрь». Общими усилиями были почищены вольеры, отремонтированы шпингалеты, утеплена дверь. Но самое главное, четвероногие друзья почувствовали тепло, внимание и ласку. Они всегда рады встрече с друзьями.

Фонд помощи животным благодарит всех, кто принял участие в сборе кормов.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45916/