Авария на Аргаяшской ТЭЦ устранена полностью

Ранее срочно ликвидировать аварию от ПАО «Фортум» потребовал глава округа Евгений Щербаков.

На утро 16 февраля авария устранена полностью. Таким образом, необходимых параметров по теплу ТЭЦ не выдавала чуть более суток. Напомним, чтобы избежать ЧП, город частично перевели на отопление с модульной газовой котельной, расположенной в медгородке. Ремонтные работы на аварийном участке ТЭЦ вели до полуночи, а около 3:00 возобновили циркуляцию воды на трубопроводе. В это же время на ПО «Маяк» была запущена пиковая котельная и насосы, чтобы усилить циркуляцию воды по внутридомовым сетям. Котельная сейчас работает с полной нагрузкой.

В первой половине дня 16 февраля температура теплоносителя в городе будет полностью доведена до требуемых параметров.

Стоит отметить, в этой ситуации городские управляющие организации не допустили размораживания батарей в жилом фонде. Объекты социальной сферы начали работу в обычном режиме.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/45920/