2021-02-16YEKT06:00:00 | Губерния Южноуральцы могут принять участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» Источник: пресс-служба АО «ОМК»









Объединенная металлургическая компания объявляет о старте седьмого конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». В этом году он получил новый масштаб и пройдет в Москве и еще в 27 регионах России, где расположены предприятия компании (в том числе в Челябинской области). Также ОМК вдвое увеличивает финансирование социальных инициатив в рамках конкурса, и направляет на их поддержку рекордную сумму – 18,54 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «ОМК».За прошедшие полтора года в состав ОМК вошли новые предприятия – Белгородский завод энергетического машиностроения (ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ») и Вагонная ремонтная компания-3 (АО «ВРК-3»). Поэтому в 2021 году конкурс «ОМК-Партнерство» помимо Выксы (Нижегородская область), Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Чусового (Пермский край), Советского района Челябинска и Москвы также пройдет в Белгороде, где расположен «Белэнергомаш», и более чем в 20 регионах России, где находятся вагоноремонтные депо «ВРК-3».Приоритетным направлением седьмого конкурса ОМК выбрала социальное волонтерство. 2020 год ярко продемонстрировал, что гражданская взаимопомощь и частные социальные инициативы имеют большое значение во время пандемии. От участников конкурса компания ожидает проекты, которые будут направлены на борьбу с ее последствиями, поддержку социально незащищенных слоев населения, борьбу с бедностью. Будут приветствоваться инициативы по помощи людям, чье материальное состояние, физическое и психологическое здоровье пошатнулось в период пандемии. Также ОМК традиционно поддержит благотворительные, спортивные и экологические инициативы.К участию приглашаются сотрудники предприятий ОМК, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Заявки на конкурс можно будет подать до 31 марта 2021 года включительно. Победителей компания назовет 27 апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов: организации – до 250 тыс. рублей, волонтеры – до 50 тыс. рублей. Подать заявку на конкурс можно через онлайн-платформу «ОМК-Партнерство» (partnerstvo.omk.ru).«ОМК прилагает серьезные усилия для достижения целей устойчивого развития, реализации национальных проектов, движется в сторону системных социальных инвестиций. За шесть лет проведения конкурса мы увидели высокую эффективность сотрудничества бизнеса, власти и общества. Активность местных сообществ в помощи нуждающимся выросла в период пандемии. Поэтому мы увеличиваем объем финансирования программы «ОМК-Партнерство» и существенно расширяем ее географию, чтобы помочь решению социальных проблем еще большего числа людей», – отметила президент ОМК Наталья Еремина.Справка: Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК- Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов, а также способствует развитию системного решения социальных проблем регионов и достижению целей устойчивого развития. Грантовый конкурс соответствует стратегии развития страны: обеспечивает прозрачный механизм поддержки НКО, развивает сотрудничество в сфере волонтерства.В 2020 году ОМК поддержала 88 социальных инициатив в Москве и четырех регионах присутствия. Гранты на реализацию получили 41 проект от организаций и 47 — от волонтеров. Источник: пресс-служба АО «ОМК»Объединенная металлургическая компания объявляет о старте седьмого конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». В этом году он получил новый масштаб и пройдет в Москве и еще в 27 регионах России, где расположены предприятия компании (в том числе в Челябинской области). Также ОМК вдвое увеличивает финансирование социальных инициатив в рамках конкурса, и направляет на их поддержку рекордную сумму – 18,54 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «ОМК».За прошедшие полтора года в состав ОМК вошли новые предприятия – Белгородский завод энергетического машиностроения (ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ») и Вагонная ремонтная компания-3 (АО «ВРК-3»). Поэтому в 2021 году конкурс «ОМК-Партнерство» помимо Выксы (Нижегородская область), Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Чусового (Пермский край), Советского района Челябинска и Москвы также пройдет в Белгороде, где расположен «Белэнергомаш», и более чем в 20 регионах России, где находятся вагоноремонтные депо «ВРК-3».Приоритетным направлением седьмого конкурса ОМК выбрала социальное волонтерство. 2020 год ярко продемонстрировал, что гражданская взаимопомощь и частные социальные инициативы имеют большое значение во время пандемии. От участников конкурса компания ожидает проекты, которые будут направлены на борьбу с ее последствиями, поддержку социально незащищенных слоев населения, борьбу с бедностью. Будут приветствоваться инициативы по помощи людям, чье материальное состояние, физическое и психологическое здоровье пошатнулось в период пандемии. Также ОМК традиционно поддержит благотворительные, спортивные и экологические инициативы.К участию приглашаются сотрудники предприятий ОМК, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Заявки на конкурс можно будет подать до 31 марта 2021 года включительно. Победителей компания назовет 27 апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов: организации – до 250 тыс. рублей, волонтеры – до 50 тыс. рублей. Подать заявку на конкурс можно через онлайн-платформу «ОМК-Партнерство» (partnerstvo.omk.ru).«ОМК прилагает серьезные усилия для достижения целей устойчивого развития, реализации национальных проектов, движется в сторону системных социальных инвестиций. За шесть лет проведения конкурса мы увидели высокую эффективность сотрудничества бизнеса, власти и общества. Активность местных сообществ в помощи нуждающимся выросла в период пандемии. Поэтому мы увеличиваем объем финансирования программы «ОМК-Партнерство» и существенно расширяем ее географию, чтобы помочь решению социальных проблем еще большего числа людей», – отметила президент ОМК.Справка: Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК- Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов, а также способствует развитию системного решения социальных проблем регионов и достижению целей устойчивого развития. Грантовый конкурс соответствует стратегии развития страны: обеспечивает прозрачный механизм поддержки НКО, развивает сотрудничество в сфере волонтерства.В 2020 году ОМК поддержала 88 социальных инициатив в Москве и четырех регионах присутствия. Гранты на реализацию получили 41 проект от организаций и 47 — от волонтеров. AzAzA 2021-02-16YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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