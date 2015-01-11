В Озёрске стартовала акция «Будь трезвым в пути!»

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации, общественных и молодежных объединений, известных деятелей культуры и спортсменов, поддержать проводимую акцию.

Мероприятие направлено на повышение правосознания всех участников дорожного движения!

Наша редакция не смогла пройти мимо этой акции!

Александра Лебедева отправилась к нашим партнёрам - в фитнес-зал "Гагарин" и клуб "Ударник" и попросила поддержать движение «Будь трезвым в пути!».

Можно задействовать ЛЮБОЕ количество участников! Так, например, 18 "гагаринцев" поучаствовали в фото-сессии!

Напоминают, как важно садиться трезвым за руль и учителя и ученики школы №35 в п.Метлино!

Фотографируйтесь и отмечайте соответствующими хэштэгами свои фото и ВЫ!

Стать активным участником акции можно, разместив на своих страницах в социальных сетях селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути! или #ВыбирайТрезвыйПуть

Кроме того, любой желающий может принять участие в конкурсе, который Госавтоинспекция Челябинской области проводит в социальной сети Инстаграм в период с 28.01.2021 по 16.02.2021. Участником конкурса можно стать самостоятельно, а можно и в составе рабочего коллектива. Для этого необходимо:

1. Быть подписанным на аккаунт Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в социальной сети Инстаграм - @ugibdd.74 (если учавствует коллектив, то подписка может быть, как рабочего аккаунта всего коллектива, так и одного из представителей коллектива).

2. Создать свой видеоролик длительностью не более одной минуты с призывом управлять транспортными средствами только в трезвом состоянии. Выложить этот ролик в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм с хэштегами #ugibdd74 #БудьрезвымВпути74 #ВыбирайТрезвыйПуть74, отметить в своем посте @ugibdd.74, а также разместить этот ролик в сторис с упоминанием @ugibdd.74

3. Лучшие, по мнению экспертов, видеоролики будут отмечены призами от Госавтоинспекции Челябинской области: 5 призов индивидуальным участникам и 1 приз корпоративному участнику. А также специальный приз «зрительских симпатий» получит видеоролик, набравший наибольшее количество лайков.

Лучшие работы будут опубликованы в официальных аккаунтах Госавтоинспекции Челябинской области. Победители будут озвучены 20 февраля 2021г. О вручении призов будет сообщено дополнительно.

Вся информация об акции в социальной сети инстаграм https://www.instagram.com/ugibdd.74/ - (@ugibdd.74)

#ГИБДД #АКЦИЯ #ВыбирайТрезвыйПуть74 #БудьТрезвымВпути74 #Челябинская_область #ugibdd74

фото 1: журналист УКС-Тв и Озерск.ру Александра Лебедева

фото 2: тренер по боксу - Антон Кравчук и победительница Первенства Челябинской области по боксу в своей весовой категории – Анна Зинина

фото 3: тренер по детской спортивной гимнастике фитнес- зала «Гагарин» - Татьяна Забара

фото 4: Спортсмены фитнес – зала «Гагарин»

фото 5 и 6: школьники и учителя школы №35 п.Метлино

Александра Лебедева