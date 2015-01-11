Челябинские студенты создадут на хакатоне QA Assistant проект голосового помощника для горячей линии поликлиник

19-20 февраля в «Университетской точке кипения» ЮУрГУ при поддержке министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области пройдет хакатон для студентов QA Assistant. Командам предстоит всего за день разработать проект голосового помощника для цифровизации работы горячей линии поликлиник Челябинска, сообщает мининформ.Откроют мероприятие 19 февраля заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова, заведующий кафедрой «Прикладная математика и программирование» Алена Замышляева, программный директор «Университетской Точки Кипения» ЮУрГУ Елена Бунова и руководители iТерритории.После приветственных слов сотрудник iТерритории Александр Ткачиков расскажет о задаче на хакатон и критериях, по которым будут оцениваться работы, а старший преподаватель кафедры «Информационные системы в экономике» Вадим Костерин проведет увлекательную лекцию «Путешествие в страну искусственного интеллекта».20 февраля в «Точке кипения» ЮУрГУ в интеллектуальной битве сойдутся пять команд по 3-5 человек. Всего за день им предстоит разработать проект голосового помощника, который сможет выполнять функции первой линии поликлиник: ответить на вопросы, к какому специалисту может записаться человек, вызвать врача на дом, продиктовать дату и время приема специалиста и даже дать рекомендации по текущей ситуации до прибытия врача.Победитель хакатона будет определен экспертной комиссией из состава руководителей «Точки кипения» ЮУрГУ и ведущих преподавателей вуза, сотрудников мининформа Челябинской области и iТерритории. Команда-победитель сможет продолжить работу над проектом. Наиболее успешные участники будут рассмотрены на открытые вакансии в iТерриторию после окончания высшего учебного заведения.Это не первое мероприятие, проводимое мининформом Челябинской области, iТерриторией совместно с ЮУрГУ. В феврале 2020 года студенты на выездном мероприятии уже работали над проектом «Вспомним всех поименно», который стал лауреатом конкурса «Проф IT – 2020» в Красноярске и победителем премии «Народное голосование» в своей категории.Зарегистрироваться на мероприятие и принять активное участие можно на сайте leader-id.ru.