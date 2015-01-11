Работу Центра поддержки экспорта Челябинской области оценили на федеральном уровне

В рамках стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП», Российский экспортный центр оценил итоги работы региональных центров поддержки экспорта за 2020 год. Челябинский ЦПЭ – в числе наиболее результативных.Центр поддержки экспорта Челябинской области относится к пятой группе региональных центров экспорта, что предполагает наибольший из возможных объем федерального финансирования и самые высокие показатели эффективности реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».«За минувший год в центр обратились 366 организаций, им оказано 682 услуги. Заключено 133 экспортных контракта на сумму более 22 миллионов долларов США», – отметила директор ЦПЭ Челябинской области Наталья Кондакова.В 2020 году центры поддержки экспорта работали в 82 субъектах Российской Федерации. Всего государственную поддержку в них получили более 20 тысяч экспортеров – представителей малого и среднего бизнеса.Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил руководителей центров за проделанную работу, отметив, что инструменты поддержки экспорта отработаны в пилотном режиме и в этом году необходимо будет их масштабировать.