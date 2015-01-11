2021-02-16YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Как будет работать механизм инициативного бюджетирования? Это новая форма прямого участия населения в местном самоуправлении. На основании инициатив граждан определенная часть средств местного бюджета будет направлена на решение вопросов местного значения.

Нормы об инициативном бюджетировании появились в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» только летом 2020 года. И если ранее подобная практика применялась только в некоторых регионах, то теперь она распространяется на всю страну.

Челябинская область включилась в процесс с 1 января 2021 года. В 2021 году в бюджет Озерского городского округа из областного бюджета на реализацию инициативных проектов поступило 19,2 млн рублей. Инициативное бюджетирование отличается от действующих механизмов участия граждан в бюджетном процессе тем, что спектр инициатив очень широк. Для реализации может быть предложен любой проект, направленный на решение вопросов местного значения, определенных федеральным законом.

Средства местного бюджета вкладываются только в объекты муниципальной собственности. Их будет осваивать профильное муниципальное учреждение в рамках действующего законодательства, но средства будут направлены именно в том проект и на решение именно того вопроса или проблемы, которые обозначили граждане.

Определяющую роль в осуществлении инициативного бюджетирования в округе играют решения Собрания депутатов, которые были оперативно приняты в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Нормативные документы содержат исчерпывающую информацию по всему комплексу вопросов, связанных с реализацией инициативного бюджетирования в Озерском городском округе.

Инициаторами проектов могут быть:

– инициативная группа (не менее 10 человек, достигших 16 лет);

– индивидуальный предприниматель;

– юридическое лицо.

Для того, чтобы именно ваш проект получил бюджетное финансирование, необходимо осуществить следующие шаги:

1 шаг

– обращение в администрацию об определении территории, на которой будет реализован инициативный проект, результат – приказ Управления имущественных отношений об определении территории;

2 шаг

– обращение в Собрание депутатов округа о назначении даты проведения собрания граждан (в случае, если проект масштабный, то -конференции граждан); результат – собрание (конференция) заинтересованных граждан и оформление соответствующего протокола;

3 шаг

– направление полного пакета документов в администрацию для рассмотрения конкурсной комиссией.

Данные шаги обязательны, порядок оформления заявок прописан как в федеральном и областном законодательстве, так и в решениях Собрания депутатов. Все необходимые документы размещены на официальном сайте ОМС в разделе «Инициативное бюджетирование» .

В Озерском городском округе на данный момент идёт оформление около 40 проектов.

– Проекты очень разные. Они касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, образования и культуры. Но пока все они находятся в разных стадия оформления. Есть проекты, которые получили решение об определении территории, у некоторых проектов уже есть решение о назначении даты собрания инициативной группы, – пояснил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло.

После 1 марта, когда все пакеты документов будут собраны, начнёт работу конкурсная комиссия. Она состоит из 12 человек (профильных специалистов администрации, представителей общественности и депутатского корпуса). Она должна рассмотреть заявки и принять решение в течение 30 дней.

По результатам работы комиссии, с учётом мнения экспертов и анализа заявок каждому проекту будет присвоено определённое количество баллов, сформируется рейтинг, и составлен итоговый перечень проектов, которые получат бюджетное финансирование.

Надо особо отметить, что реализация проектов инициативного бюджетирования в 2021 году – не разовая акция. Эта работа будет продолжена и в 2022, и в 2023 году, поэтому те, кто не успел подать свои проекты сейчас, смогут сделать это в будущем.

Информация предоставлена: Нормы об инициативном бюджетировании появились в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» только летом 2020 года. И если ранее подобная практика применялась только в некоторых регионах, то теперь она распространяется на всю страну.Челябинская область включилась в процесс с 1 января 2021 года. В 2021 году в бюджет Озерского городского округа из областного бюджета на реализацию инициативных проектов поступило. Инициативное бюджетирование отличается от действующих механизмов участия граждан в бюджетном процессе тем, что спектр инициатив очень широк. Для реализации может быть предложен любой проект, направленный на решение вопросов местного значения, определенных федеральным законом.Средства местного бюджета вкладываются только в объекты муниципальной собственности. Их будет осваивать профильное муниципальное учреждение в рамках действующего законодательства, но средства будут направлены именно в том проект и на решение именно того вопроса или проблемы, которые обозначили граждане.Определяющую роль в осуществлении инициативного бюджетирования в округе играют решения Собрания депутатов, которые были оперативно приняты в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Нормативные документы содержат исчерпывающую информацию по всему комплексу вопросов, связанных с реализацией инициативного бюджетирования в Озерском городском округе.(не менее 10 человек, достигших 16 лет);Для того, чтобы именно ваш проект получил бюджетное финансирование, необходимо осуществить следующие шаги:– обращение в администрацию об определении территории, на которой будет реализован инициативный проект, результат – приказ Управления имущественных отношений об определении территории;– обращение в Собрание депутатов округа о назначении даты проведения собрания граждан (в случае, если проект масштабный, то -конференции граждан); результат – собрание (конференция) заинтересованных граждан и оформление соответствующего протокола;– направление полного пакета документов в администрацию для рассмотрения конкурсной комиссией.Данные шаги обязательны, порядок оформления заявок прописан как в федеральном и областном законодательстве, так и в решениях Собрания депутатов. Все необходимые документы размещены на официальном сайте ОМС в разделеВ Озерском городском округе на данный момент идёт оформление около 40 проектов.пояснил начальник управления экономики администрацииПосле 1 марта, когда все пакеты документов будут собраны, начнёт работу конкурсная комиссия. Она состоит из 12 человек (профильных специалистов администрации, представителей общественности и депутатского корпуса). Она должна рассмотреть заявки и принять решение в течение 30 дней.По результатам работы комиссии, с учётом мнения экспертов и анализа заявок каждому проекту будет присвоено определённое количество баллов, сформируется рейтинг, и составлен итоговый перечень проектов, которые получат бюджетное финансирование.Надо особо отметить, что реализация проектов инициативного бюджетирования в 2021 году – не разовая акция. Эта работа будет продолжена и в 2022, и в 2023 году, поэтому те, кто не успел подать свои проекты сейчас, смогут сделать это в будущем.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-02-16YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Внесены изменения, касающиеся реализации инициативных проектов

По решению Алексея Текслера на реализацию инициатив южноуральцев направят п ...

Жители Челябинской области смогут напрямую участвовать в решении вопросов м ...

Созданы правовые основы для реализации инициативных проектов в округе

Принят главный финансовый документ Озерского городского округа на 2021 год {comments_news}