2021-02-16YEKT15:00:00 | Губерния Руководитель Общественной палаты Челябинской области рассказал о приоритетных направлениях работы на 2021 год Источник: пресс-служба Общественной палаты Челябинской области









Планами работы Общественной палаты Челябинской области на 2021 год поделился сегодня с журналистами руководитель ОП Николай Дейнеко. Общение в режиме онлайн состоялось на площадке пресс-центра «Гранада Пресс», сообщает пресс-служба ОП ЧО.«Благодарю журналистов за проявленный интерес к деятельности Общественной палаты, для нас это важно, считаю, работа Палаты должна быть максимально публичной, открытой и понятной для граждан, представителей органов власти и для средств массовой информации. В начале своего выступления хочу сообщить, что мы наконец-то возобновили очный прием граждан после многолетнего перерыва. Вчера состоялся первый прием. Считаю, несмотря на современные информационные технологии, которые резко ворвались в нашу жизнь в 2020 году, ничто не может заменить живое общение. В Палату обращаются те граждане, которые уже прошли коридоры власти и не нашли решения своих проблем, а наша первостепенная задача - защищать интересы граждан. Проблематика обращений разная, но большая часть касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, не всегда представители ЖКХ могут создать безопасное, удобное и комфортабельное проживание людей, а цены на услуги увеличиваются, в связи с этим возникают вопросы и недовольство людей», - сказал председатель ОП.Николай Дейнеко уточнил, что все желающие могут беспрепятственно попасть на прием к председателю, заместителям и членам ОП. Все контакты для обращения граждан размещены на сайте Общественной палаты региона.В планах ОП продолжение реализации проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области», который был запущен в январе 2019 года, но был временно приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цель проекта – выявление и решение болевых точек различных территорий региона. Раз в месяц делегация общественников выезжает в один из районов и проводит там полный рабочий день: осуществляет прием граждан, общественный контроль объектов благоустройства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, организует круглые столы и обсуждения«За время существования проекта мы получили огромное количество положительных отзывов, как от граждан, так и от представителей местных органов власти», - подчеркнул Николай Дейнеко.Он также отметил, что уже в апреле будет сформирован новый состав Общественной палаты Челябинской области, это будет уже шестой созыв. На прошлой неделе закончился прием документов от структурных подразделений общероссийских и региональных объединений в адрес губернатора, а также от региональных общественных объединений в адрес Заксобрания Челябинской области о выдвижении своих представителей в члены Общественной палаты. Далее утвержденные члены выберут еще 19 человек, представленных местными общественными объединениями, которые также станут членами Общественной палаты региона. По мнению Николая Дейнеко, с приходом новых лиц Общественную палату ждет много интересных проектов и инициатив.Многие журналисты интересовались, как в этом году будет проходить общественное наблюдение за выборами, какая роль отведена Общественной палате и будет ли учитываться опыт 2020 года.«У Общественной палаты региона достаточно большой опыт работы в подготовке к наблюдению за выборами. За плечами общественников опыт 2018, 2019 и 2020 годов. В этом году этой работе уделено особое внимание. Мы решили кардинально изменить подход к обучению и сделать уровень подготовки более серьезным. В настоящий момент мы имеем внушительный пул преподавателей, которые прошли обучение и в ближайшее время смогут приступить к обучению наблюдателей по специально разработанной программе. Данная программа подразумевает очное обучение на протяжении двух дней. Помимо теории, обучающиеся будут отрабатывать практические ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. Главная роль Палаты - обеспечить максимальную прозрачность и легитимность предстоящих выборов», - уточнил Николай Дейнеко.Подводя итоги, председатель ОП напомнил о реализуемых проектах и пригласил журналистов подписаться на социальные сети Общественной палаты, для того, чтобы оперативно узнавать информацию о деятельности Палаты и ее мероприятиях. Источник: пресс-служба Общественной палаты Челябинской областиПланами работы Общественной палаты Челябинской области на 2021 год поделился сегодня с журналистами руководитель ОП Николай Дейнеко. Общение в режиме онлайн состоялось на площадке пресс-центра «Гранада Пресс», сообщает пресс-служба ОП ЧО.«Благодарю журналистов за проявленный интерес к деятельности Общественной палаты, для нас это важно, считаю, работа Палаты должна быть максимально публичной, открытой и понятной для граждан, представителей органов власти и для средств массовой информации. В начале своего выступления хочу сообщить, что мы наконец-то возобновили очный прием граждан после многолетнего перерыва. Вчера состоялся первый прием. Считаю, несмотря на современные информационные технологии, которые резко ворвались в нашу жизнь в 2020 году, ничто не может заменить живое общение. В Палату обращаются те граждане, которые уже прошли коридоры власти и не нашли решения своих проблем, а наша первостепенная задача - защищать интересы граждан. Проблематика обращений разная, но большая часть касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, не всегда представители ЖКХ могут создать безопасное, удобное и комфортабельное проживание людей, а цены на услуги увеличиваются, в связи с этим возникают вопросы и недовольство людей», - сказал председатель ОП.уточнил, что все желающие могут беспрепятственно попасть на прием к председателю, заместителям и членам ОП. Все контакты для обращения граждан размещены на сайте Общественной палаты региона.В планах ОП продолжение реализации проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области», который был запущен в январе 2019 года, но был временно приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цель проекта – выявление и решение болевых точек различных территорий региона. Раз в месяц делегация общественников выезжает в один из районов и проводит там полный рабочий день: осуществляет прием граждан, общественный контроль объектов благоустройства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, организует круглые столы и обсуждения«За время существования проекта мы получили огромное количество положительных отзывов, как от граждан, так и от представителей местных органов власти», - подчеркнул Николай Дейнеко.Он также отметил, что уже в апреле будет сформирован новый состав Общественной палаты Челябинской области, это будет уже шестой созыв. На прошлой неделе закончился прием документов от структурных подразделений общероссийских и региональных объединений в адрес губернатора, а также от региональных общественных объединений в адрес Заксобрания Челябинской области о выдвижении своих представителей в члены Общественной палаты. Далее утвержденные члены выберут еще 19 человек, представленных местными общественными объединениями, которые также станут членами Общественной палаты региона. По мнению Николая Дейнеко, с приходом новых лиц Общественную палату ждет много интересных проектов и инициатив.Многие журналисты интересовались, как в этом году будет проходить общественное наблюдение за выборами, какая роль отведена Общественной палате и будет ли учитываться опыт 2020 года.«У Общественной палаты региона достаточно большой опыт работы в подготовке к наблюдению за выборами. За плечами общественников опыт 2018, 2019 и 2020 годов. В этом году этой работе уделено особое внимание. Мы решили кардинально изменить подход к обучению и сделать уровень подготовки более серьезным. В настоящий момент мы имеем внушительный пул преподавателей, которые прошли обучение и в ближайшее время смогут приступить к обучению наблюдателей по специально разработанной программе. Данная программа подразумевает очное обучение на протяжении двух дней. Помимо теории, обучающиеся будут отрабатывать практические ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. Главная роль Палаты - обеспечить максимальную прозрачность и легитимность предстоящих выборов», - уточнил Николай Дейнеко.Подводя итоги, председатель ОП напомнил о реализуемых проектах и пригласил журналистов подписаться на социальные сети Общественной палаты, для того, чтобы оперативно узнавать информацию о деятельности Палаты и ее мероприятиях. AzAzA 2021-02-16YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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