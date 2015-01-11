2021-02-16YEKT15:00:00 | Губерния Увельский район примет финалы «Уральской метелицы» Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В ближайшие выходные, с 19 по 21 февраля, поселок Увельский станет столицей главных зимних спортивных игр среди сельчан. В течение трех дней в финальных соревнованиях сельской областной спартакиады «Уральская метелица» будут определены сильнейшие в девяти видах спорта.В этом году сельская зимняя спартакиада «Уральская метелица» на всех этапах собрала более 2 тысяч спортсменов. На первом из них проводятся соревнования в трудовых коллективах и образовательных учреждениях, затем проходят отборы в муниципальных образованиях, зональных состязаниях, а завершается областными финалами. Они пройдут в Увельском районе. Именно здесь, в 2004 году была проведена первая зимняя сельская областная спартакиада «Уральская метелица».«Зимняя сельская областная Спартакиада – это праздничные и масштабные спортивные состязания, - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов. – Ежегодно «Уральская метелица» объединяет большое количество любителей спорта и здорового образа жизни в сельских поселениях нашего региона. В этом году финальные старты принимает Увельский район. Уверен, что проведение этого большого спортивного праздника даст новый виток развития массового спорта в этом районе».В финальных состязаниях выступят команды из 22 муниципальных районов. Они выявят звание сильнейших в 9 видах спорта: хоккей с шайбой (мужчины); мини-футбол (мужчины и женщины); многоборье комплекса «Готов к труду и обороне»; гиревой спорт; соревнования спортивных семей; лыжные гонки; шашки; шахматы; стрельба пулевая (состязания руководителей команд). Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ ближайшие выходные, с 19 по 21 февраля, поселок Увельский станет столицей главных зимних спортивных игр среди сельчан. В течение трех дней в финальных соревнованиях сельской областной спартакиады «Уральская метелица» будут определены сильнейшие в девяти видах спорта.В этом году сельская зимняя спартакиада «Уральская метелица» на всех этапах собрала более 2 тысяч спортсменов. На первом из них проводятся соревнования в трудовых коллективах и образовательных учреждениях, затем проходят отборы в муниципальных образованиях, зональных состязаниях, а завершается областными финалами. Они пройдут в Увельском районе. Именно здесь, в 2004 году была проведена первая зимняя сельская областная спартакиада «Уральская метелица».«Зимняя сельская областная Спартакиада – это праздничные и масштабные спортивные состязания, - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области– Ежегодно «Уральская метелица» объединяет большое количество любителей спорта и здорового образа жизни в сельских поселениях нашего региона. В этом году финальные старты принимает Увельский район. Уверен, что проведение этого большого спортивного праздника даст новый виток развития массового спорта в этом районе».В финальных состязаниях выступят команды из 22 муниципальных районов. Они выявят звание сильнейших в 9 видах спорта: хоккей с шайбой (мужчины); мини-футбол (мужчины и женщины); многоборье комплекса «Готов к труду и обороне»; гиревой спорт; соревнования спортивных семей; лыжные гонки; шашки; шахматы; стрельба пулевая (состязания руководителей команд). AzAzA 2021-02-16YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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