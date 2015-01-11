2021-02-17YEKT06:00:00 | Губерния «Донкарб Графит» провел вакцинацию от коронавируса в своем здравпункте Источник: ООО «Донкарб Графит»









Сотрудники челябинской площадки ООО «Донкарб Графит» (входит в Группу ЭПМ) смогли поставить вакцину на территории предприятия без необходимости посещать поликлинику по месту жительства.На заводе для этого есть все необходимое: оборудованное помещение (здравпункт) с медицинской лицензией. Предварительно кадровая служба совместно с руководителями подразделений составили списки желающих привиться и пригласила к себе специалистов министерства здравоохранения Челябинской области.В сам день вакцинации врачи были обеспечены транспортом и всем необходимым для работы, им помогали штатные фельдшеры предприятия. Снова медиков ждут в начале марта для введения второго компонента «Спутника V».«Вакцинация – важная часть борьбы с распространением COVID-19, поэтому мы не могли остаться в стороне, – отметил управляющий «Донкарб Графит» Сергей Сотников. – Традиционно перед сезоном ОРВИ мы бесплатно прививаем всех желающих от гриппа, поэтому необходимый опыт по организации таких мероприятий у нас есть». Группа ЭПМ — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок – более 60 стран мира. В Группу ЭПМ входят крупнейшие электродные заводы: Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).ООО «Донкарб Графит» - является ведущим производителем углеграфитовых конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами на территории Российской Федерации и СНГ. Предприятие освоило и выпускает продукцию из пиролитического, изостатического и силицированного графита, антикоррозионного графитопластового теплопроводного материала (АТМ), углеродного и углерод-углеродного материала. Среди изделий: электроды графитированные (диаметром от 75 до 200 мм), коксовые пластины, вставки троллейбусные и локомотивные, элементы катодной защиты трубопроводного оборудования, кислотостойкая плитка, специальная химическая аппаратура и графитовое теплообменное оборудование. Источник: ООО «Донкарб Графит»Сотрудники челябинской площадки ООО «Донкарб Графит» (входит в Группу ЭПМ) смогли поставить вакцину на территории предприятия без необходимости посещать поликлинику по месту жительства.На заводе для этого есть все необходимое: оборудованное помещение (здравпункт) с медицинской лицензией. Предварительно кадровая служба совместно с руководителями подразделений составили списки желающих привиться и пригласила к себе специалистов министерства здравоохранения Челябинской области.В сам день вакцинации врачи были обеспечены транспортом и всем необходимым для работы, им помогали штатные фельдшеры предприятия. Снова медиков ждут в начале марта для введения второго компонента «Спутника V».«Вакцинация – важная часть борьбы с распространением COVID-19, поэтому мы не могли остаться в стороне, – отметил управляющий «Донкарб Графит». – Традиционно перед сезоном ОРВИ мы бесплатно прививаем всех желающих от гриппа, поэтому необходимый опыт по организации таких мероприятий у нас есть».— ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок – более 60 стран мира. В Группу ЭПМ входят крупнейшие электродные заводы: Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).- является ведущим производителем углеграфитовых конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами на территории Российской Федерации и СНГ. Предприятие освоило и выпускает продукцию из пиролитического, изостатического и силицированного графита, антикоррозионного графитопластового теплопроводного материала (АТМ), углеродного и углерод-углеродного материала. Среди изделий: электроды графитированные (диаметром от 75 до 200 мм), коксовые пластины, вставки троллейбусные и локомотивные, элементы катодной защиты трубопроводного оборудования, кислотостойкая плитка, специальная химическая аппаратура и графитовое теплообменное оборудование. AzAzA 2021-02-17YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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