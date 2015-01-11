2021-02-17YEKT08:00:00 | Губерния С начала года пособие на первенца начали получать еще 1500 южноуральских семей Источник: tymoe.ru









В Челябинской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».«В 2021 году ежемесячную выплату на первенца уже получили более 24 700 южноуральских семей на общую сумму 575 миллионов рублей, из них 1536 семьям выплата назначена впервые», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.Руководитель ведомства также добавила, что в рамках нацпроекта «Демография», кроме выплат на первенца, семьи могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей и областной материнский капитал. Для оформления пособий необходимо обращаться в МФЦ и управления социальной защиты населения.В 2021 году размер выплат на первого и третьего ребенка составляет 11 694 рубля, размер областного материнского капитала – 104 тысячи рублей. При назначении этих пособий учитывается материальное положение семьи, а именно: пособия выплачиваются, если доход на человека при обращении в 2021 году не превышает 22 064 рубля.Областное единовременное пособие при рождении ребенка назначается всем семьям, вне зависимости от дохода. Его размер дифференцирован: от 2 тысяч рублей (при рождении первого ребенка) до 6 тысяч (при рождении пятого и последующих детей).В рамках нацпроекта «Демография» c начала года 344 многодетные семьи воспользовались областным материнским капиталом, в том числе смогли направить его по новым направлениям расходов, которые в 2020 году были утверждены по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На эти цели было выделено 31,76 млн рублей. Выплаты на третьего и последующих детей получили 12 995 семей на общую сумму 326,22 млн рублей, областное единовременное пособие при рождении ребенка – 3 405 семей на общую сумму 10,86 млн рублей.Всего на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» предусмотрены средства в размере 5,4 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей — федеральный бюджет и более 599 млн рублей — областной.Напомним, в региональную составляющую нацпроекта «Демография» входят пять областных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Источник: tymoe.ruВ Челябинской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».«В 2021 году ежемесячную выплату на первенца уже получили более 24 700 южноуральских семей на общую сумму 575 миллионов рублей, из них 1536 семьям выплата назначена впервые», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области.Руководитель ведомства также добавила, что в рамках нацпроекта «Демография», кроме выплат на первенца, семьи могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей и областной материнский капитал. Для оформления пособий необходимо обращаться в МФЦ и управления социальной защиты населения.В 2021 году размер выплат на первого и третьего ребенка составляет 11 694 рубля, размер областного материнского капитала – 104 тысячи рублей. При назначении этих пособий учитывается материальное положение семьи, а именно: пособия выплачиваются, если доход на человека при обращении в 2021 году не превышает 22 064 рубля.Областное единовременное пособие при рождении ребенка назначается всем семьям, вне зависимости от дохода. Его размер дифференцирован: от 2 тысяч рублей (при рождении первого ребенка) до 6 тысяч (при рождении пятого и последующих детей).В рамках нацпроекта «Демография» c начала года 344 многодетные семьи воспользовались областным материнским капиталом, в том числе смогли направить его по новым направлениям расходов, которые в 2020 году были утверждены по инициативе губернатора Челябинской области. На эти цели было выделено 31,76 млн рублей. Выплаты на третьего и последующих детей получили 12 995 семей на общую сумму 326,22 млн рублей, областное единовременное пособие при рождении ребенка – 3 405 семей на общую сумму 10,86 млн рублей.Всего на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» предусмотрены средства в размере 5,4 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей — федеральный бюджет и более 599 млн рублей — областной.Напомним, в региональную составляющую нацпроекта «Демография» входят пять областных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». AzAzA 2021-02-17YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: С начала 2021 года пособие на первенца начали получать еще 1500 южноуральск ...

Нацпроект «Демография»: в 2021 году южноуральские семьи получат увеличенные ...

Нацпроект «Демография»: финансовую поддержку получают свыше 60 тысяч южноур ...

Нацпроект «Демография»: в 2020 году финансовая поддержка южноуральских семе ...

В рамках нацпроекта «Демография» с начала года выплаты на третьего ребенка ... {comments_news}