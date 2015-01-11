Специалистов со всей страны учат медиапродвижению на базе Челябинского института культуры

В Челябинском государственном институте культуры начали свою работу курсы повышения квалификации «Медиасопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений культуры». Обучение проходит в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».В рамках занятий были организованы интерактивные лекции по проблемам медиа-, цифровым технологиям, специфике проектной деятельности, актуальным проектам в сфере digital-art в социокультурной сфере. Также прошли практические занятия по подготовке и презентации социокультурных проектов с использованием медиа- и цифровых технологий. Занятия проводили ведущие преподаватели кафедры культурологии и социологии ЧГИК. Курсы прошли в дистанционном формате. Слушателями программы стали 79 представителей 23 регионов России. Это руководители и сотрудники учреждений культуры.«Прекрасная возможность получать знания в оптимальном для себя режиме: выбор удобного для себя места и времени подключения, возможность обращения к видеозаписи занятия», - поделился своими впечатлениями слушатель курсов Евгений Бирюков, специалист ГКБУК Пермский дом народного творчества «Губерния».«Хочется отметить удобство организации материала (наличие видеолекций, практических заданий и тестов, интерактив, дополнительных учебных материалов в сети). Благодарю за внимательность и доброжелательность лекторов и организаторов проекта», - рассказала главный специалист Центральной городской детской библиотеки г. Хабаровска Влада Черникина.Напомним, в январе 2021 года в Челябинском государственном институте культуры стартовал федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура». На базе института регулярно будут проводиться курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. С 2021 по 2024 годы квалификацию повысят 10,5 тысяч человек.