2021-02-18YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинске студенты представили более ста докладов об экономике в условиях пандемии Уральский филиал Финансового университета при Правительстве РФ провел XVII Национальную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов, магистрантов с международным участием «Экономика и общество в условиях пандемии: взгляд молодых». В рамках конференции было рассмотрено 111 докладов от учащихся различных российских и зарубежных вузов. Поделились со слушателями своими знаниями по этой теме и представители госслужб и различных сфер бизнеса Челябинска.Молодежные научные конференции давно стали для Уральского филиала Финуниверситета традиционными: вуз проводит их уже несколько лет. 2021-й не стал исключением, с той лишь разницей, что в этом году в связи со сложной обстановкой конференция проводилась в очно-заочном формате.Посетившая форум заместитель главы администрации Калининского района Челябинска Ирина Матвеева на пленарном заседании рассказала о мерах антикризисной поддержки, оказываемой субъектам предпринимательства региона в это непростое время.«В период пандемии наиболее пострадал малый бизнес, – отметила Ирина Матвеева. – Чтобы не допустить закрытия предприятий, массового увольнения сотрудников, на федеральном и региональном уровнях были приняты законы, направленные, в частности, на снижение налогового бремени для бизнеса, восстановления инвестиционной привлекательности региона. Было организовано его участие во всех федеральных программах, направленных на сохранение занятости населения и финансовой устойчивости бизнеса. С привлечением региональных ресурсов, в том числе, на условиях софинансирования».Всем же субъектам предпринимательства Челябинской области в результате использования федеральных и региональных институтов поддержки была оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить более 170 тысяч рабочих мест, отметила Ирина Матвеева.После ее выступления директор Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ, к.т.н., доцент, профессор кафедры «Экономика, финансы и управление» Анатолия Якушев посоветовал студентам продолжать заниматься наукой в том числе с той целью, чтобы впоследствии внести свою лепту в развитие малого и среднего бизнеса в Челябинске или области.«Этот раздел экономики все время находится в динамике, – сказал руководитель вуза. – Постоянно меняется законодательство в сфере МСП. Делается все для того, чтобы усилить эту область экономики. Ведь МСП, среди прочего, решает большую социальную задачу. Поэтому я очень рекомендую студентам заняться исследованием малого и среднего бизнеса в нашем городе и регионе. Посмотреть на критические точки, которые нужно развивать, и в будущем вносить свои предложения».Предложения молодежь начала вносить уже на этой конференции, и касались они как предпринимательства, так и общества. Например, студентка третьего курса вуза Анастасия Брюханова поделилась своим видением ситуации в сфере благоустройства города. В своем докладе она перечислила мероприятия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в условиях пандемии коронавируса на примере Челябинска.Не менее интересно было и на самих секциях, которых были разбиты по четырем темам. По вопросам развития хозяйствующих субъектов, учета, финансов в современных условиях было представлено 39 докладов. Об аспектах корпоративного управления рассуждали авторы 18 научных работ. 34 доклада было посвящено развитию человека и государства, а еще 20 – цифровизации. В последнем случае речь шла о математических методах и информационных технологиях. Всего в рамках конференции было рассмотрено 111 докладов. По итогам мероприятия авторы самых достойных научных работ получили дипломы, а также презенты от спонсоров – Агрокомплекса «Чурилово», РГР «Южный Урал» и Южноуральского лизингового центра.В числе высших учебных заведений, принявших участие в конференции, – РЭУим. Плеханова, Белорусский государственный экономический университет, Луганский госуниверситет им. В. Даля, Волгоградский государственный аграрный университет, Карагандинский университет им. академика Букетова, Кубанский госуниверситет, Ростовский государственный экономический университет, филиал «Стрела» Московского авиационного института, Челябинский филиал Международного института дизайна и сервиса, филиалы Финуниверситета, а также ЮУрГУ и ЧелГУ.В свою очередь представители южноуральского бизнеса, кто в очном, а кто в заочном формате, рассказали о тенденциях, сложившихся в экономике. Так, исполнительный директор Региональной гильдии риелторов «Южный Урал»», к.п.н. Елена Тельманова выступила с докладом на тему «Недвижимость и пандемия: факторы роста». Среди прочего, она заверила слушателей в том, что, несмотря на мрачные прогнозы и негативный тенденции, низкие ставки «разогнали» рынок недвижимости, строительства – люди стали покупать жилье. «Спрос, в частности, подстегнули рекордно низкие ипотечные ставки, – рассказывает эксперт. – В прошлом году предоставлялась льготная ипотека со ставкой 6,5%, при этом квартиру можно было взять с минимальным первоначальным взносом в 10-15%. В Челябинской области максимальная сумма кредита при покупке жилья составила 6 млн руб. Люди стали покупать – как с целью инвестиций, так и для улучшения жилищных условий. Сыграла положительную роль для рынка недвижимости и ставка 6% для семей с двумя детьми и минимальным взносом 10%».По словам Елены Тельмановой, значительный рост числа сделок был обусловлен так называемой «сельской ипотекой» (3%): загородная недвижимость стала наиболее популярной, на нее в 2020-м был беспрецедентный спрос. «Психологическая напряженность, неопределенность вносила нервозность в семьи, поэтому население, особенно во второй половине года, активно покупало недвижимость с использованием сельской ипотеки, – объясняет эту тенденцию эксперт. – Ведь в своем доме есть чем заняться в период пандемии и кризиса. Например, можно вести подсобное хозяйство». На этом рынке было распродано все, загородные участки покупали не только с домом, но и такие, на которых можно вести индивидуальное строительство для проживания. Максимальная сумма кредита в данном случае составила по Челябинской области 3 млн рулей на заемщика. Директор по продажам ЗАО «Южноуральский лизинговый центр» Людмила Уварова перечислила отрасли, в которых в этот непростой период был отмечен наибольший спрос. Среди них, по оценкам эксперта, – пищевая промышленность (в основном упаковка, пластик, полиграфия), сельское хозяйство, энергетика, а также фармацевтика с медициной и интернет-торговля (увеличение объема рынка онлайн-продаж был зафиксирован и в портфеле самой компании). Последние две тенденции подтвердила и бизнес-консультант, директор консалтингового агентства «ПрофиРесурс» Юлия Кульчицкая. Она назвала10 трендов в бизнесе 2021 года, и в этом списке оказались интернет-магазины с изменением форматов, а также все, что связано с психологическим здоровьем.«До прошлого года существовало мнение, что есть целевые аудитории, которые никогда не будет покупать в интернете, – сказала спикер. – Однако в 2020 году интернет-магазины в моем личном рейтинге заняли первое место, и самый большой чек по онлайн-продажам отмечен у населения старше 55 лет. То есть люди, которые раньше не покупали в интернете, оставили там денег больше, чем те, кто давно совершает онлайн-покупки».Востребованными оказались и товары и услуги фармацевтов и медиков. «Приведу показательные цифры, – продолжила Юлия Кульчицкая, – 70% рекламы по телевидению сегодня – продвижение медицинских товаров и услуг, и 60% из нее – реклама препаратов, связанных с психическим здоровьем».В связи с этим эксперт призвала всех заниматься аналитикой, контролировать ситуацию, не строить планов на далеко идущие перспективы, ограничившись максимум среднесрочным планированием. По мнению эксперта, выживет тот, кто не будет ждать, когда все закончится, а будет «активничать», снижать цены, искать новые ниши.«Еще долгое время будут пользоваться большой популярностью дискаунтеры, – уверена спикер. – Считаю, что предпринимателям, у которых есть маленький магазинчик или кафе, нужно пользоваться дисконтом и учиться продавать по сниженным ценам. И нужно действовать, учиться новому, искать решения. Например, сегодня узенькая ниша, у которой есть своя маленькая целевая аудитория, – это тоже способ развивать бизнес, способ зарабатывать». AzAzA 2021-02-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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