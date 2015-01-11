2021-02-18YEKT21:00:00 | Губерния Челябинская область победила в конкурсе на право участия в блог-туре «Россия – страна возможностей» Источник: АНО «Россия – страна возможностей»









Звездные блогеры и самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетят Челябинскую область и снимут о ней фильм. Визит инфлюенсеров стал главным призом за победу в конкурсе среди российских регионов на право участия в финальном мероприятии «ТопБЛОГ» – блог-туре.«Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.– Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта «ТопБЛОГ», финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» и профильные эксперты. Совет анализировал заявки от регионов, оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий. В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей Челябинской области. Они посетят озеро Тургояк, национальный парк Таганай и другие достопримечательности региона», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.Помимо Челябинской области в число абсолютных победителей вошли еще четыре региона. Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тыс. до 1 млн. А Камчатский край и Магаданская область выиграли в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тыс.».«Сегодня мы рассмотрели заявки пятнадцати регионов, которых накануне выбрали народным голосованием в соцсетях. Все они достойны того, чтобы о них знало как можно больше наших соотечественников. Поэтому очень верно, что призы предусмотрены не только для абсолютных победителей, но и для остальных регионов, ставших финалистами. В них отправятся по одному блогеру-миллионнику, которые проведут автограф-сессии, а также мастер-классы по работе в соцсетях, созданию и продвижению контента для местных жителей», – сообщил председатель экспертного совета блог-тура «Россия – страна возможностей», генеральный директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов.Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Самые свежие новости о проекте «ТопБЛОГ» и полезная информация о работе в соцсетях – в Источник: АНО «Россия – страна возможностей»Звездные блогеры и самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетят Челябинскую область и снимут о ней фильм. Визит инфлюенсеров стал главным призом за победу в конкурсе среди российских регионов на право участия в финальном мероприятии «ТопБЛОГ» – блог-туре.«Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»– Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта «ТопБЛОГ», финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» и профильные эксперты. Совет анализировал заявки от регионов, оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий. В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей Челябинской области. Они посетят озеро Тургояк, национальный парк Таганай и другие достопримечательности региона», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»Помимо Челябинской области в число абсолютных победителей вошли еще четыре региона. Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тыс. до 1 млн. А Камчатский край и Магаданская область выиграли в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тыс.».«Сегодня мы рассмотрели заявки пятнадцати регионов, которых накануне выбрали народным голосованием в соцсетях. Все они достойны того, чтобы о них знало как можно больше наших соотечественников. Поэтому очень верно, что призы предусмотрены не только для абсолютных победителей, но и для остальных регионов, ставших финалистами. В них отправятся по одному блогеру-миллионнику, которые проведут автограф-сессии, а также мастер-классы по работе в соцсетях, созданию и продвижению контента для местных жителей», – сообщил председатель экспертного совета блог-тура «Россия – страна возможностей», генеральный директор «Русской медиагруппы».Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Самые свежие новости о проекте «ТопБЛОГ» и полезная информация о работе в соцсетях – в официальном аккаунте .Справочно:Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. AzAzA 2021-02-18YEKT21:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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