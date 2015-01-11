Новый выпуск от «Университета третьего возраста»! Вышивка.

Какой вопрос чаще всего слышат мастерицы? Правильно – им задают "Вечный вопрос": «Зачем вам это нужно?».

За многовековую историю развития вышивки люди не раз замечали влияние разнообразных узоров на жизнь и судьбу человека. Путем нанесения таинственных знаков на ткань, каждый пытался изменить свою жизнь к лучшему, избежать беды, повлиять на выздоровление, привлечь любовь и т.д. Сейчас вышивание – занятие спокойное, медитативное, успокаивающее. Вышивка активно внедряется в элементы декора, домашнего обихода, одежды, игрушек.

Сегодня наш выпуск посвящён ВЫШИВКЕ. Всё, что вы хотели о ней знать!