Самую актуальную и полезную информацию получили участники конференции «Нацпроекты. Госзакупки»

В Челябинске состоялась II Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки». Ее цель - увеличить долю региональной продукции в государственных и муниципальных закупках через привлечение к более активному участию в них промышленных предприятий и других поставщиков товаров и услуг. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера конференцию организовали и провели региональное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, Фонд развития промышленности и управление проектной деятельности Челябинской области. В режиме ВКС к обсуждению подключилось более 320 человек.«Одна из приоритетных задач правительства Челябинской области - содействие развитию промышленного комплекса региона. А участие его представителей в государственных и муниципальных закупках в рамках нацпроектов - реальный шанс обеспечить доминирование отечественных производителей на внутреннем рынке. Что будет способствовать исполнению указа президента №474 «О национальных целях развития». Перечни продукции, в отношении которой установлена минимальная доля закупок у российских производителей, утверждает базовый документ - №44-ФЗ. А принятые в декабре 2020 года постановления №2013 и №2014 регламентируют процесс перехода на новые правила закупок. Они позволят промышленникам области реализовать значительную часть произведенных товаров», - сказал, открывая мероприятие, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Он отметил, что конференция является площадкой, на которой организации и предприятия могут узнать о потребностях региональных органов исполнительной и муниципальной власти в их продукции и услугах. А РОИВы, со своей стороны, могут получать актуальную информацию о предприятиях области в отраслевых каталогах предприятий с описанием их продукции. Они находятся в открытом доступе на сайте областного минпрома в разделе «Промышленный потенциал» и постоянно обновляются.«Для нас главным вектором развития региональной промышленной политики становится сочетание механизмов господдержки с устойчивым развитием внутриобластной и межрегиональной кооперации. Важный момент, который нужно иметь в виду, говоря о вовлечении в нее предприятий области, - восстановление занятости в промышленности до доковидного уровня. Сохранение и наращивание рабочих мест - еще одно поручение президента страны и губернатора области. Мы учитываем его в работе с крупными госкорпорациями: Росатом, Роскосмос, Ростех, Газпром, Уралвагонзавод и др., когда представляем самим крупным игрокам на рынке закупок возможности наших предприятий. Надеюсь, в результате взаимодействия госзаказчиков и возможных поставщиков удастся повысить и кооперацию, и занятость», - подчеркнул министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.
Источник: министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области