2021-02-19YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинске обсудили актуальные вопросы агрострахования Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Как сделать страхование урожая привлекательным для аграриев Урала, обсудили участники профильного круглого стола в рамках проходившей в Челябинске межрегиональной агропромышленной конференции «МАК-2021». Предложения Национального союза агростраховщиков об увеличении государственного субсидирования страховой премии с 50 до 80 процентов необходимо дополнить упрощенной процедурой для микропредприятий и фермеров. Так считают аграрии Челябинской области, которая в 2020 году стала второй в России по охвату страхованием сельскохозяйственных животных.Круглый стол собрал участников рынка агрострахования – фермеров, представителей сельхозпредприятий, руководителей министерства сельского хозяйства Челябинской области, Уральского филиала Банка России (регулятора и надзорного органа в данной сфере), экспертов Национального союза агростраховщиков (заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании — члены НСА), сообщает региональный минсельхоз.Как отметил в онлайн-приветствии участникам встречи президент НСА Корней Биждов, Челябинская область лидирует в Российской Федерации по страхованию в отрасли животноводства.«Уровень охвата региональной отрасли страхованием составляет 68%, это второй показатель в Российской Федерации после Тамбовской области. Это тот ориентир, который мы называем для других регионов, он означает, что в Челябинской области совместными усилиями Национального союза страховщиков, Уральского отделения Банка России и минсельхоза региона мы можем эту тему продвинуть и в растениеводство. К сожалению, здесь ситуация обратная. Напомню, что за последние четыре года частота наступления чрезвычайных ситуаций природного характера в РФ выросла в пять раз. Наша задача — обеспечить аграриям достойную и понятную защиту», — отметил Корней Биждов.Охват агрострахованием в отрасли растениеводства в целом по России составляет пока около 8%, тем не менее именно эта отрасль особенно подвергается рискам природного характера, причем в последние годы превалирует почвенная засуха. В 2020 году не избежали ее и южноуральцы. Важность агрострахования как инструмента финансовой защиты аграриев подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло: «На сегодняшний день именно агрострахование позволит сельхозпредприятиям возместить ущерб, нанесенный опасными природными событиями. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ставит задачу расширения охвата растениеводческих предприятий страховой защитой. С этой целью регион выделяет средства на софинансирование федеральных субсидий на агрострахование. В 2020 году такие расходы составили 45,2 млн рублей. Кроме того, предприятия, застраховавшие посевы, получают повышенную ставку субсидий по несвязанной поддержке».







Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиКак сделать страхование урожая привлекательным для аграриев Урала, обсудили участники профильного круглого стола в рамках проходившей в Челябинске межрегиональной агропромышленной конференции «МАК-2021». Предложения Национального союза агростраховщиков об увеличении государственного субсидирования страховой премии с 50 до 80 процентов необходимо дополнить упрощенной процедурой для микропредприятий и фермеров. Так считают аграрии Челябинской области, которая в 2020 году стала второй в России по охвату страхованием сельскохозяйственных животных.Круглый стол собрал участников рынка агрострахования – фермеров, представителей сельхозпредприятий, руководителей министерства сельского хозяйства Челябинской области, Уральского филиала Банка России (регулятора и надзорного органа в данной сфере), экспертов Национального союза агростраховщиков (заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании — члены НСА), сообщает региональный минсельхоз.Как отметил в онлайн-приветствии участникам встречи президент НСА, Челябинская область лидирует в Российской Федерации по страхованию в отрасли животноводства.«Уровень охвата региональной отрасли страхованием составляет 68%, это второй показатель в Российской Федерации после Тамбовской области. Это тот ориентир, который мы называем для других регионов, он означает, что в Челябинской области совместными усилиями Национального союза страховщиков, Уральского отделения Банка России и минсельхоза региона мы можем эту тему продвинуть и в растениеводство. К сожалению, здесь ситуация обратная. Напомню, что за последние четыре года частота наступления чрезвычайных ситуаций природного характера в РФ выросла в пять раз. Наша задача — обеспечить аграриям достойную и понятную защиту», — отметил Корней Биждов.Охват агрострахованием в отрасли растениеводства в целом по России составляет пока около 8%, тем не менее именно эта отрасль особенно подвергается рискам природного характера, причем в последние годы превалирует почвенная засуха. В 2020 году не избежали ее и южноуральцы. Важность агрострахования как инструмента финансовой защиты аграриев подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области: «На сегодняшний день именно агрострахование позволит сельхозпредприятиям возместить ущерб, нанесенный опасными природными событиями. Губернатор Челябинской областиставит задачу расширения охвата растениеводческих предприятий страховой защитой. С этой целью регион выделяет средства на софинансирование федеральных субсидий на агрострахование. В 2020 году такие расходы составили 45,2 млн рублей. Кроме того, предприятия, застраховавшие посевы, получают повышенную ставку субсидий по несвязанной поддержке». Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области AzAzA 2021-02-19YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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