В Челябинске пройдет первый бизнес-форум для настоящих мужчин

Форум «BusinessMen´s World» пройдет 25 февраля в формате онлайн. Участников ждут мастер-классы от лучших спикеров России. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте мужскойфорум74.рфОрганизатором форума является центр «Мой бизнес» Челябинской области. Его специалисты подготовили для участников насыщенную программу. Так, секретами неформальных деловых переговоров с мужчинами поделится сертифицированный коуч по стандартам ICF, участник саммита трёх президентов Сергей Попов. За плечами предпринимателя многолетний опыт проведения деловых переговоров и мероприятий для руководителей крупных российских компаний.Также предприниматели встретятся с врачом-терапевтом, гастроэнтерологом, автором книги о культуре питания и подкастов о пищевом поведении Никитой Харловым. Он расскажет, как питаются успешные бизнесмены и как разбудить аппетит в бизнесе. Кроме этого, у мужчин будет уникальная возможность узнать всё о правильном выборе парфюма, который поможет произвести положительное впечатление на делового партнера и сделает каждую сделку успешной. Ответы на интересующие вопросы, обсуждение новых вызовов, поиск идей – всё это форум «Business Men´s World».«Центр «Мой бизнес» часто устраивает девичники. Но при этом все забывают, что мужчинам тоже нужны профессиональное общение, новые знания, мозговые штурмы. Поэтому наша команда учла этот вызов в своей работе, результатом которой и стал форум «BusinessMen´sWorld». Ждем заявки от представителей сильного пола», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.Для бесплатного участия необходимо оставить заявку на сайте мужскойфорум74.рфМероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».