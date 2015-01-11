2021-02-19YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральские ориентировщики выступят на первенствах мира и Европы с российским триколором Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









С 23 по 28 февраля в эстонском Кяэрику пройдет главный старт сезона в лыжном ориентировании – чемпионат и первенство мира, а также первенство Европы. Челябинскую область на этих стартах будут представлять сразу пять спортсменов.Егор Зорин из СШОР № 5 (чемпионат мира), Артемий Дорма, Данила Быков, Ольга Евтюхова (первенство мира, до 20 лет) и Светлана Барышникова (первенство Европы, до 18 лет) – воспитанники ОДЮСШ. Спортсмены выступят в четырех дисциплинах: спринте, гонке-преследования, на классической дистанции и в спринтерской эстафете. Отметим, Артемий Дорма – самый титулованный в этой компании, на его счету неоднократные победы и медали на прежних первенствах мира и Европы.Накануне стартов в Эстонии в федерации спортивного ориентирования России разъяснили, что запреты на использование российской атрибутики, флага и гимна страны касаются только взрослых участников, которые выступают в рамках чемпионата мира. Те, кто выступают в юношеских и юниорских группах, могут использовать весь «арсенал»: выступать и выходить на награждение в экипировке с российским гербом и триколором, а на награждении может исполняться национальный гимн.«На первенстве России, которое недавно завершилось в Нижнем Новгороде, спортсмены, выступающие в рамках первенства мира и Европы, дополнительно получили экипировку с флагом и гербом страны. Со стороны Международной федерации ориентирования также пришло разъяснение: юношам и юниорам допускается использование всей национальной атрибутики и цветов российского флага. Такие решения распространяются и на другие виды спорта с участием юниорских и спортсменов более младших возрастов. Правда, там же подчеркнули, что согласно решению Международного спортивного арбитражного суда, взрослой команде запрещено выступать под флагом России», – прокомментировал тренер-преподаватель челябинской областной спортшколы Михаил Жуков.Напомним, что недавно Международный спортивный арбитражный суд вынес решение, что до 16 декабря 2022 года российские спортсмены смогут выступать на Международных стартах только в нейтральном статусе (без гимна, флага и иной национальной атрибутики). Ранее Всемирной антидопинговое агентство настаивало на четырехлетней «дисквалификации» России. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиС 23 по 28 февраля в эстонском Кяэрику пройдет главный старт сезона в лыжном ориентировании – чемпионат и первенство мира, а также первенство Европы. Челябинскую область на этих стартах будут представлять сразу пять спортсменов.из СШОР № 5 (чемпионат мира),(первенство мира, до 20 лет) и(первенство Европы, до 18 лет) – воспитанники ОДЮСШ. Спортсмены выступят в четырех дисциплинах: спринте, гонке-преследования, на классической дистанции и в спринтерской эстафете. Отметим, Артемий Дорма – самый титулованный в этой компании, на его счету неоднократные победы и медали на прежних первенствах мира и Европы.Накануне стартов в Эстонии в федерации спортивного ориентирования России разъяснили, что запреты на использование российской атрибутики, флага и гимна страны касаются только взрослых участников, которые выступают в рамках чемпионата мира. Те, кто выступают в юношеских и юниорских группах, могут использовать весь «арсенал»: выступать и выходить на награждение в экипировке с российским гербом и триколором, а на награждении может исполняться национальный гимн.«На первенстве России, которое недавно завершилось в Нижнем Новгороде, спортсмены, выступающие в рамках первенства мира и Европы, дополнительно получили экипировку с флагом и гербом страны. Со стороны Международной федерации ориентирования также пришло разъяснение: юношам и юниорам допускается использование всей национальной атрибутики и цветов российского флага. Такие решения распространяются и на другие виды спорта с участием юниорских и спортсменов более младших возрастов. Правда, там же подчеркнули, что согласно решению Международного спортивного арбитражного суда, взрослой команде запрещено выступать под флагом России», – прокомментировал тренер-преподаватель челябинской областной спортшколы.Напомним, что недавно Международный спортивный арбитражный суд вынес решение, что до 16 декабря 2022 года российские спортсмены смогут выступать на Международных стартах только в нейтральном статусе (без гимна, флага и иной национальной атрибутики). Ранее Всемирной антидопинговое агентство настаивало на четырехлетней «дисквалификации» России. AzAzA 2021-02-19YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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