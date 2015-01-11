В магнитогорской библиотеке имени Бориса Ручьева возобновили свою работу тематические клубы

Тематические клубы Ручьевки возобновили свою работу. Гости и друзья главной библиотеки Магнитогорска вновь могут регулярно встречаться и обсуждать разные вопросы, начиная от интеллектуальных загадок до хитростей выращивания винограда на Урале. Всего же при Ручьевке открыты 15 клубов и любительских объединений. И они похожи на пеструю палитру, которая объединяет увлекательные встречи и информативное общение для самых разных возрастов. Для азартных интеллектуалов работает клуб знатоков «Что? Где? Когда?», для любителей-садоводов – клубы «Зеленый остров», «Мир цветов» и «Лозинка». Творческих магнитогорцев с ограниченными возможностями здоровья ждут в театральной студии «Non амплуа», клубах «Метаморфозы» и «Территория открытий». В действующем на базе Ручьевки этническом медиацентре работают клуб рукодельниц «Радуга», фольклорный клуб «Хазина», литобъединение «Серебряное перо».Один из новых клубов библиотеки - «Гик-квиз». Он для тех, кто любит участвовать в командных играх и интересуется массовой культурой. Команды от двух до шести человек борются за звание лучшего знатока фантастических вселенных и развлекательных жанров. Каждая встреча клуба «Гик-квиз» – это погружение в мир популярных фильмов, сериалов, игр, комиксов и книг.«Одним из самых массовых оказался первый квиз. Вопросы мы посвятили хоррор-тематике. Несмотря на это, вышло очень веселое и азартное событие», – комментируют библиотекари Ручьевки.Ближайшая встреча назначена на 26 февраля. Организаторы клуба решили посвятить его книгам и фильмам о Гарри Поттере. Начало игры - в 18:00. Подробную информацию о работе клубов Центральной библиотеки им. Б. Ручьева все желающие могут найти на официальном сайте учреждения.