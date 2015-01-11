Рядом с Озёрском пройдёт крупное авторалли

В Челябинской области пройдет 5-й этап Кубка России по ралли «Малахит – 2021».

Соревнования пройдут на следующей неделе, 22 и 23 февраля, в Кыштыме и Карабаше. Первый старт состоится на скоростном участке рядом с поселком Слюдорудник (Кыштымский городской округ, Челябинская область). Во второй день заезды пройдут на двух совершенно новых ледовых скоростных участках в Карабаше.

По словам организаторов, на Южный Урал приедут 50 экипажей со всей страны. Участников гонки ожидает не меньше 36 км чистого льда за два прохождения.

В этом году мероприятие проводится в поддержку Всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России».

«Это ралли экологичного формата. Все машины, выезжающие на лед, будут проходить диагностику, планируется замерять выхлопные газы. Мы хотим наглядно показать, что любое мероприятие в Челябинской области можно сделать экологичным», – отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

В Минэкологии заверили, что ралли будет организовано с соблюдением всех экологических требований, а после состязаний активисты экодвижения уберут оставшийся мусор.

Между тем, на региональных дорогах Кыштымского и Карабашского городских округов введут ограничения из-за автогонок.

В воскресенье, 21 февраля, с 16.00 до 21.00 будет ограничено движение по дороге Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост на участке км 19+964 – км 23+000.

В понедельник, 22 февраля, с 16.00 до 21.00 будет ограничено движение по дороге Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты на участке км 16+000 – км 27+650.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-priedut-50-ekipazhey-na-Kubok-Rossii-po-ralli_134403.html

https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-dorogah-Chelyabinskoy-oblasti-vvedut-ogranicheniya_134404.html