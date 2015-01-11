2021-02-19YEKT13:00:00 | Губерния В Верхнем Уфалее в рамках инициативного бюджетирования заявлены шесть проектов Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Уфалейцы активно включились в реализацию проекта инициативного бюджетирования, который дает возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств по вопросам благоустройства, поддержки и развития физической культуры, детского и массового спорта; проведения культурных мероприятий; обустройства объектов социальной инфраструктуры; ремонта и строительства дорог местного значения и ряд других.«Мы поддержали и активно включились в этот новый для нас формат работы. Впервые в нашем городе неравнодушные жители и органы местной власти вместе определяют бюджетные приоритеты. При этом у нас есть общая цель – сделать Уфалей более комфортным для жизни местом. В настоящее время формируется состав конкурсной комиссии, идет прием предложений от инициативных граждан нашего округа. На сегодняшний день таких предложений поступило шесть. Верхнему Уфалею для реализации проектов выделено более 6 млн 567 тыс. рублей», – прокомментировал глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов.Старт реализации проекта инициативного бюджетирования дало Собрание депутатов, утвердив положение о порядке проведения общих собраний жителей на территории городского округа и общий порядок рассмотрения инициатив активных горожан. «Об инициативном бюджетировании узнали из официальной группы администрации в соцсети. Решили принять участие. Позвонили, нам все доступно объяснили, поэтому вступить в проект оказалось на самом деле не сложно. Надеемся, что конкурсная комиссия одобрит наше предложение», – рассказал о проекте своей инициативной группы Алексей Беловолов.Наибольшую активность проявили те жители Верхнего Уфалея, которые хотели бы благоустроить дворовые территории.«Мы узнали о новом проекте из местных СМИ, сразу же приняли решение участвовать. Надеемся, что наши дворы наконец-то станут по-настоящему красивыми и комфортными. В свою очередь мы, жители, готовы поддержать проект трудовым участием, например, организацией озеленения дворов», – комментирует руководитель инициативной группы по благоустройству домовой территории в пространстве улиц Бабикова, 50 и Каслинская, 5 Людмила Рябухина.В настоящее время в Верхнем Уфалее на общественное обсуждение предложены шесть проектов в сфере благоустройства. Это благоустройство дворовых территорий по: ул. Бабикова, 50 – ул. Каслинская, 5; ул. Каслинская, 4; ул. Карла Маркса, 182; ул. Прямицына, 43; строительство модульной лыжной базы, дороги к лыжной базе и освещения вокруг лыжероллерной трассы по адресу: ул. Макарова, 63; капитальный ремонт крыши центра искусств «Искра».20-21 февраля запланировано проведение собраний каждой из шести инициативных групп. После чего до 1 марта руководители групп активистов представят в администрацию городского округа полный пакет необходимых документов и протоколы заседаний. Тогда же эти проекты будут размещены в открытом доступе на официальном сайте муниципалитета.После проверки представленных документов на соответствие инициативы граждан будут допущены к общественному обсуждению и голосованию на онлайн платформе «Активный житель 74». Итоговое решение по проектам победителям с обязательным учётом мнения горожан и согласно полученных ими баллов будет принято в рамках работы конкурсной комиссии.По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на реализацию идей жителей в течение 2021 года будет направлено из областного бюджета 1,5 млрд рублей. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиУфалейцы активно включились в реализацию проекта инициативного бюджетирования, который дает возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств по вопросам благоустройства, поддержки и развития физической культуры, детского и массового спорта; проведения культурных мероприятий; обустройства объектов социальной инфраструктуры; ремонта и строительства дорог местного значения и ряд других.«Мы поддержали и активно включились в этот новый для нас формат работы. Впервые в нашем городе неравнодушные жители и органы местной власти вместе определяют бюджетные приоритеты. При этом у нас есть общая цель – сделать Уфалей более комфортным для жизни местом. В настоящее время формируется состав конкурсной комиссии, идет прием предложений от инициативных граждан нашего округа. На сегодняшний день таких предложений поступило шесть. Верхнему Уфалею для реализации проектов выделено более 6 млн 567 тыс. рублей», – прокомментировал глава Верхнеуфалейского городского округа.Старт реализации проекта инициативного бюджетирования дало Собрание депутатов, утвердив положение о порядке проведения общих собраний жителей на территории городского округа и общий порядок рассмотрения инициатив активных горожан. «Об инициативном бюджетировании узнали из официальной группы администрации в соцсети. Решили принять участие. Позвонили, нам все доступно объяснили, поэтому вступить в проект оказалось на самом деле не сложно. Надеемся, что конкурсная комиссия одобрит наше предложение», – рассказал о проекте своей инициативной группы.Наибольшую активность проявили те жители Верхнего Уфалея, которые хотели бы благоустроить дворовые территории.«Мы узнали о новом проекте из местных СМИ, сразу же приняли решение участвовать. Надеемся, что наши дворы наконец-то станут по-настоящему красивыми и комфортными. В свою очередь мы, жители, готовы поддержать проект трудовым участием, например, организацией озеленения дворов», – комментирует руководитель инициативной группы по благоустройству домовой территории в пространстве улиц Бабикова, 50 и Каслинская, 5.В настоящее время в Верхнем Уфалее на общественное обсуждение предложены шесть проектов в сфере благоустройства. Это благоустройство дворовых территорий по: ул. Бабикова, 50 – ул. Каслинская, 5; ул. Каслинская, 4; ул. Карла Маркса, 182; ул. Прямицына, 43; строительство модульной лыжной базы, дороги к лыжной базе и освещения вокруг лыжероллерной трассы по адресу: ул. Макарова, 63; капитальный ремонт крыши центра искусств «Искра».20-21 февраля запланировано проведение собраний каждой из шести инициативных групп. После чего до 1 марта руководители групп активистов представят в администрацию городского округа полный пакет необходимых документов и протоколы заседаний. Тогда же эти проекты будут размещены в открытом доступе на официальном сайте муниципалитета.После проверки представленных документов на соответствие инициативы граждан будут допущены к общественному обсуждению и голосованию на онлайн платформе «Активный житель 74». Итоговое решение по проектам победителям с обязательным учётом мнения горожан и согласно полученных ими баллов будет принято в рамках работы конкурсной комиссии.По решению губернатора Челябинской областина реализацию идей жителей в течение 2021 года будет направлено из областного бюджета 1,5 млрд рублей. AzAzA 2021-02-19YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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