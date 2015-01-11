Как преображается Карабаш, рассказали местные жители

О настоящем демографическим прорыве. В Карабаше впервые в 21 веке зафиксировали естественный прирост жителей. Город, который еще недавно считался самым грязным на планете, не просто избавляется от дурной славы, а, по словам местных жителей, становится удобным и уютным, главным образном, для молодых семей. Здесь полностью решили проблему с очередями в детские сады.

Это детский сад номер один в Карабаше. Сейчас здание похоже на пряничный домик или даже именинный торт.

Трудно поверить, что еще в прошлом году он напоминал руины: потолки текли, зимой детей укладывали спать в одежде.

«Когда включали плиты на кухне, у нас могли отключиться компьютеры», – вспоминает Елена Воробьева, заведующая детским садом.

И вот уже в марте, изменившийся до неузнаваемости, садик примет 150 детей. Заведующая проводит экскурсию для вице-губернатора Ирины Гехт. Показывает просторные группы, новую мебель, игрушки, и подчеркивает, в капитальном ремонте учли всё до мелочей.

«У нас у каждой группы свое название и свое оформление. Вот это группа “Гномики”. Можно догадаться по шторам».

Преображается и центр города. Рядом с главной достопримечательностью – храмом Иоанна Златоутста, закладывают первый камень в основание воскресной школы.

И спустя всего несколько минут, в двух кварталах от центра, аналогичная церемония. Только здесь начинают возводить целый жилой комплекс «Медный». В честь новой большой стройки Ирина Гехт элегантно орудует мастерком.

Именно на этом месте меньше, чем через два года, должен вырасти новый микрорайон европейской типа, с закрытой территорией, уютными трехэтажными домами, небольшими террасами и даже своей пекарней». Как только построят дома, в соседнем дворе начнут возводить бассейн.

«Мы опрашивали женщин, что для них важно, чтобы родить ребенка. Все говорили об инфраструктуре: садики, школы, качественное образование, спорт. И сегодня в Карабаше всё это создается», – комментирует Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Школьники в Челябинской области увидели обновленный Карабаш

Все это создается при активной поддержке «Русской медной кампании». В социальную инфраструктуру Карабаша предприятие уже вложило больше двух миллиардов рублей.

Построен спортивный центр, торговый комплекс, реконструирована набережная и центральная площадь, капитально отремонтированы 3 детских сада.

«Очень серьезно прорабатываем вопрос с техникумом, с открытием специальностей, чтобы наши детки 9-11 класс учились здесь у нас, заводили семьи, оставались с нами», – говорит Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «Русской медной компании».

Хотя демографический прорыв уже случился. В прошлом году, впервые в 21-м веке, в Карабаше зафиксировали прирост населения.

https://www.cheltv.ru/kak-preobrazhaetsya-karabash-rasskazali-mestnye-zhiteli/