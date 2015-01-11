В международном регистре найден донор для 11-летней девочки из Миасса, которая борется с лейкозом

О настоящем демографическим прорыве. В Карабаше впервые в 21 веке зафиксировали естественный прирост жителей. Город, который еще недавно считался самым грязным на планете, не просто избавляется от дурной славы, а, по словам местных жителей, становится удобным и уютным Подробнее