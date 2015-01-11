В международном регистре найден донор для 11-летней девочки из Миасса, которая борется с лейкозом

В Челябинске накануне прошел VIII Благотворительный турнир по боулингу, сборы от которого пойдут в пользу 11-летней Вероники Уфимцевой, которая борется с онкозаболеванием. Соревнования начались с хорошей новости: в международном донорском регистре для девочки нашли донора костного мозга. На оплату этого поиска в общей сложности нужно 18 000 евро. Большая часть суммы собрана. Вчера участники турнира внесли еще 130 837 рублей, сообщает пресс-служба благотворительного движения «Искорка Фонд» .На соревнования приехали даже команда из Миасса, где живет Вероника: за здоровье девочки поборолась команда бариста из миасской кофейни.Благотворительное движение «Искорка Фонд» благодарит всех, кто своим участием в турнире внес вклад в здоровье Вероники: ЧОП «Медведь», «Чебаркульская птица», ФБУ «Челябинский ЦСМ», «Росжелдорпроект», «Южноуральский лизинговый центр», компания «Wellhome», кофейня «Сова» (Миасс), «Сбербанк», «А-фреш», команда «Снеговики-добряки», агентство недвижимости «ДАН-инвест».Найденный для Вероники донор сейчас проходит активацию (финальную проверку на соответствие реципиенту). Но лечащий врач уже сообщил семье Уфимцевых, что нужно готовиться к поездке в федеральную клинику в Санкт-Петербург 3 марта.
Источник: Искорка Фонд