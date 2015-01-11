Объявлен набор на конкурс «Олимпийские стипендии»

О настоящем демографическим прорыве. В Карабаше впервые в 21 веке зафиксировали естественный прирост жителей. Город, который еще недавно считался самым грязным на планете, не просто избавляется от дурной славы, а, по словам местных жителей, становится удобным и уютным Подробнее
С лета этого года туристические полеты могут возобновиться, что вызовет всплеск новых мошенничеств, считает первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального Банка Артем Сычев. В интервью радио Sputnik он заявил, что мошенничество с авиабилетами может стать топовым в 2021 году Подробнее
Победители конкурса получат стипендии на обучение по англоязычной версии программы «Мастер спортивного администрирования» в 2021-2022 учебном году. Организаторами выступают Российский Международный Олимпийский Университет и Благотворительный фонд Владимира Потанина.К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование в любой сфере, мотивированные к развитию карьеры в спортивной индустрии. До 20 человек ежегодно становятся победителями конкурса. Фонд покрывает расходы на обучение и проживание в Сочи, а также выделяет ежемесячные именные стипендии.Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете электронной приемной комиссии РМОУ, заполнить анкету в личном кабинете и добавить заявление на программу Мастер спортивного администрирования. Конец приема подачи заявлений – 5 сентября 2021 года.Необходимо загрузить копии паспорта, диплома о высшем образовании и сертификата о владении английским языком от С1. Абитуриенты могут также приложить сертификаты, благодарственные письма, свидетельствующие о достижениях в области спорта, образования и социальной активности, загрузив их в разделе «Дополнительные файлы».Конкурс «Олимпийские стипендии» проводится с 2013 года. За восемь лет его существования стипендии получили 157 слушателей из более чем 66 стран мира. В 2020/21 учебном году обучение в РМОУ по англоязычной программе «Мастер спортивного администрирования» проходят 20 стипендиатов из 13 стран мира.