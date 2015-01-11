Учеников 1-8 классов приглашают принять участие в олимпиаде «Мой первый код» по программированию на языке Scratch

Источник: пресс-служба министерства информационных технологийУчастникам предстоит создать проектные работы в формате анимационного мультфильма, игры-квеста, компьютерной игры в жанре «платформер». Олимпиада проходит в заочном формате, участие бесплатное. Прислать работы можно до 1 апреля. Мой первый код – это олимпиада, которая раскроет творческие способности школьников. Участникам предстоит создать анимационные мультфильмы о современных технологиях или профессиях будущего, а также игры на тему безопасности в интернете.К участию в заочной олимпиаде по программированию на визуальном языке Scratch «Мой первый код» приглашаются ученики 1-8 классов. До 1 апреля нужно заполнить заявку и прикрепить проектную работу в специальной форме на сайте мойпервыйкод.рф.Принять участие можно в 4 номинациях:- 1-4 класс «Современные технологии». Формат - анимационный мультфильм.- 3-4 класс «Мир профессий будущего». Формат – анимационный мультфильм.- 5-6 класс «Безопасность детей в сети Интернет». Формат – игра-квест.- 7-8 класс «Игры». Формат – компьютерная игра в жанре «платформер».Заявки принимаются на сайте мойпервыйкод.рф до 1 апреля. На сайте размещены материалы, которые помогут лучше подготовиться к олимпиаде, а также вдохновиться работами, созданными в среде Scratch.Все участники получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами и памятными призами от «Точки Кипения». Наставники победителей получат благодарственные письма.Олимпиада проводится для развития интереса и мотивации учащихся к изучению современных информационных технологий, формирование интереса к творческому программированию, развитие алгоритмического мышления и стимулирование познавательной активности школьников, связанной с информационно-коммуникационными технологиями.Организатором олимпиады выступает АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», при поддержке Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и «Точки Кипения - Челябинск».