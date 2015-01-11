Челябинская команда поборется за чемпионство в телевизионной лиге КВН

21 февраля в Уфе пройдет финал телевизионной Первой лиги КВН, в котором выступит команда «Город N». Челябинцы успешно преодолели два этапа игр, заняв первые места, и теперь им предстоит главная битва сезона, в которой определится чемпион 2020, сообщает Молодежный ресурсный центр.С 16 февраля команда находится в Уфе, где готовит реквизит, репетирует и проходит редакторские просмотры под руководством Дмитрия Бушуева и Владимира Тарарыкина. Кроме того, на финале с командами работает режиссер игр Высшей лиги КВН Михаил Ярченко.«Городу N» предстоит бороться за первое место с командами из Астрахани, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чулыма и Хабаровского края. КВНщики сыграют два конкурса: «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». Призеры и победители сезона – главные претенденты на участие в играх КВН на Первом канале.Запись игр Первой лиги транслируются на телеканале «Моя Уфа», а затем выкладываются на официальный YouTube канал Международного союза КВН.Организатором участия команды КВН «Город N» в Международной лиге выступает молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации города Челябинска, Главного управления молодежной политики Челябинской области, управления по делам молодежи администрации города Челябинска.