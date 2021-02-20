» Что подарить на 23 февраля: 7 необычных идей

Близится День защитника Отечества, и перед женщинами встает традиционный вопрос «Что подарить?». Носки, бритва или шампунь некоторым кажутся слишком простым вариантом, а качественный набор инструментов или гаджет — очень дорогим.

Сайт cheltv.ru публикует подборку необычных презентов в ценовом диапазоне до 2 тысяч рублей, которые можно преподнести на 23 февраля и не только.

Эксклюзивное портмоне

Если простое портмоне сложно назвать необычным подарком, то изделие с инициалами или каким-либо изображением действительно способно удивить. Обладатель кошелька может почувствовать, что презент подбирали специально для него. Кстати, говорят, что пустое портмоне дарить нельзя — в него нужно положить, например, монетку или купюру.

Именное полотенце

Большое махровое полотенце с именем мужчины может стать не только практичным подарком, но и необычным — такой многих способен удивить и побаловать самолюбие.

Сборные модели техники

Хорошим подарком для любителей техники могут стать модели самолета, вертолета, танка или, например, корабля. При выборе необходимо учитывать предпочтения мужчины и его возможность найти время на саму сборку. Другой вариант похожего презента — экземпляр для какой-либо коллекции.

Декоративная подушка

Ассортимент декоративных подушек огромен — есть как в стилистике праздника, так и с юмористическими надписями. Если представленные варианты не подходят, то можно сделать предмет обихода своими руками, напечатать на поверхности фотографию или целый коллаж, тем самым сделав подарок уникальным.

Игровая клавиатура с подсветкой

Подобная клавиатура может понравиться, в частности, геймерам. Некоторые отмечают, что яркая и многоцветная подсветка способна сделать игровой процесс более комфортным.

Дизайнерский торт

Иногда говорят, что мужчины не едят сладкое, однако на самом деле это не так. Многие представители сильного пола любят такие лакомства, и им наверняка придется по вкусу оригинальный торт. Изделие может быть выполнено в стилистике праздника или же оформлено с учетом интересов мужчины.

Шоколадные инструменты

Еще один вариант брутальных сладостей — строительные инструменты из шоколада. Гайки, болты, молотки и плоскогубцы делают настолько реалистичными, что некоторые сначала, скорее, захотят пустить их в работу, чем съесть. Тем самым подобный подарок может сильно удивить мужчину и вызвать у него улыбку.

https://www.cheltv.ru/chto-podarit-na-23-fevralya/