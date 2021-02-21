2021-02-22YEKT09:00:00 | Новости Городские новости С Днем защитника Отечества!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник, связанный с ратным трудом, требующим мужества, силы и отваги, праздник тех, кто выбрали для себя благородную миссию - быть воинами, защитниками Отечества. В самом его названии заложено благородное призвание мужчины свято хранить мир и покой на родной земле.

Этот день объединяет всех, кто стоит на страже интересов и независимости нашего государства, в том числе, обеспечивает безопасность таких городов, как Озерск. Это не только кадровые военные, но и ребята, призванные на срочную службу.

Кроме того, сегодня мы отдаем дань уважения всем мужчинам, которые способны в обычной жизни подставить свое сильное плечо старикам, женщинам и детям. Мы по праву гордимся озерчанками, которые носят погоны, обеспечивают надежный тыл своим мужьям-военнослужащим, ждут сыновей из армии.

Особые слова признательности – ветеранам Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и миротворцам, участникам локальных боевых действий, чей патриотизм, верность долгу и присяге являются для подрастающего поколения примером беззаветного служения своей Родине, своему народу.

В последние годы профессия «Родину защищать» стала одной из самых престижных и востребованных профессий. Она требует глубоких знаний, блестящей подготовки и способности совершать героические поступки. Им находится место и в мирное время.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, пусть любовь близких будет вам опорой! Продолжайте славные традиции своих предшественников, успехов вам в укреплении могущества нашей великой державы!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все поколения в нашей стране. На долю одних пришлись кровопролитные войны, на долю других – напряженные локальные конфликты, самоотверженная служба на государственных рубежах, исполнение воинского долга за пределами Родины. Во все времена наши воины демонстрировали честь и отвагу, стойкость и мужество, готовность до последнего вздоха защищать интересы и свободу Отечества.

Мы не только чтим память о героях прошлого, но и руководствуемся их примером в современной жизни. Жители Челябинской области вносят заметный вклад в укрепление обороноспособности России: несут службу в Вооруженных Силах, в органах правопорядка и государственной безопасности, разрабатывают и производят новейшие образцы вооружения,

обеспечивают научно-технологическое развитие страны.

Желаю ветеранам войн и участникам боевых действий, всем защитникам Отечества – несущим службу, находящимся в запасе и отставке, – крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья.

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер.





Уважаемые земляки! Дорогие южноуральцы!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе своих родных и близких, своего города, своей страны, людей, готовых нести ответственность и принимать серьезные решения.

В этот день мы говорим спасибо всем тем, для кого спокойствие и безопасность нашей страны – это профессия, дело, которому отдана вся жизнь. Честь мундира, воинский подвиг – это не пустые слова для миллионов российских мужчин. За ними стоит история Великой Отечественной войны, отвага наших дедов и прадедов. Ценой своих жизней они сберегли этот мир для нас, мы должны сделать все возможное, чтобы наша жизнь была достойна их подвига и светлой памяти.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.















Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!23 февраля – праздник, связанный с ратным трудом, требующим мужества, силы и отваги, праздник тех, кто выбрали для себя благородную миссию - быть воинами, защитниками Отечества. В самом его названии заложено благородное призвание мужчины свято хранить мир и покой на родной земле.Этот день объединяет всех, кто стоит на страже интересов и независимости нашего государства, в том числе, обеспечивает безопасность таких городов, как Озерск. Это не только кадровые военные, но и ребята, призванные на срочную службу.Кроме того, сегодня мы отдаем дань уважения всем мужчинам, которые способны в обычной жизни подставить свое сильное плечо старикам, женщинам и детям. Мы по праву гордимся озерчанками, которые носят погоны, обеспечивают надежный тыл своим мужьям-военнослужащим, ждут сыновей из армии.Особые слова признательности – ветеранам Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и миротворцам, участникам локальных боевых действий, чей патриотизм, верность долгу и присяге являются для подрастающего поколения примером беззаветного служения своей Родине, своему народу.В последние годы профессия «Родину защищать» стала одной из самых престижных и востребованных профессий. Она требует глубоких знаний, блестящей подготовки и способности совершать героические поступки. Им находится место и в мирное время.Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, пусть любовь близких будет вам опорой! Продолжайте славные традиции своих предшественников, успехов вам в укреплении могущества нашей великой державы!Уважаемые южноуральцы!Поздравляю с Днем защитника Отечества!Этот праздник объединяет все поколения в нашей стране. На долю одних пришлись кровопролитные войны, на долю других – напряженные локальные конфликты, самоотверженная служба на государственных рубежах, исполнение воинского долга за пределами Родины. Во все времена наши воины демонстрировали честь и отвагу, стойкость и мужество, готовность до последнего вздоха защищать интересы и свободу Отечества.Мы не только чтим память о героях прошлого, но и руководствуемся их примером в современной жизни. Жители Челябинской области вносят заметный вклад в укрепление обороноспособности России: несут службу в Вооруженных Силах, в органах правопорядка и государственной безопасности, разрабатывают и производят новейшие образцы вооружения,обеспечивают научно-технологическое развитие страны.Желаю ветеранам войн и участникам боевых действий, всем защитникам Отечества – несущим службу, находящимся в запасе и отставке, – крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья.Уважаемые земляки! Дорогие южноуральцы!Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!Этот праздник объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе своих родных и близких, своего города, своей страны, людей, готовых нести ответственность и принимать серьезные решения.В этот день мы говорим спасибо всем тем, для кого спокойствие и безопасность нашей страны – это профессия, дело, которому отдана вся жизнь. Честь мундира, воинский подвиг – это не пустые слова для миллионов российских мужчин. За ними стоит история Великой Отечественной войны, отвага наших дедов и прадедов. Ценой своих жизней они сберегли этот мир для нас, мы должны сделать все возможное, чтобы наша жизнь была достойна их подвига и светлой памяти.Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-02-22YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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